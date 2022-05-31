Never Done Challenging Convention: Circa 72

Never Done Challenging Convention
Department of Nike Archives
We staan bekend om het doorbreken van grenzen. In onze laatste collectie, Nike Circa 72, steken we eerdere innovaties voor toekomstige generaties in een nieuw jasje.
Onze meest iconische pasvormen voelen natuurlijk aan. Een veelzijdige Windrunner. Een ondersteunende Swoosh sport-bh. Een kleurrijk paar Waffle Ones. Deze must-haves voelen aan alsof ze altijd hebben bestaan en klaarlagen om uit de kast te halen voor een groots gebaar.
Maar dat is niet altijd zo geweest. Al deze artikelen begonnen als een opvallend idee waarmee we moedig een nieuwe richting zijn ingeslagen. De Circa 72 collectie is een ode aan die moed en innovaties. Na 50 jaar vernieuwt de Circa 72 collectie iconische Nike artikelen voor de komende generatie atleten.
1978, originele schets van Windrunner, door Diane Katz
1979, originele Windrunner voor dames (niet te koop)
1976, debuut van 'Baby Teeth' logo
2022, Nike Sportswear Boxy T-shirt voor dames
1976, 'Baby Teeth' logo, door Geoff Hollister
1978, originele schets van Windrunner, door Diane Katz
1979, originele Windrunner voor dames (niet te koop)
1976, debuut van 'Baby Teeth' logo
2022, Nike Sportswear Boxy T-shirt voor dames
1976, 'Baby Teeth' logo, door Geoff Hollister
Neem de Windrunner, een functioneel kledingstuk dat hardlopers in de stromende regen droegen tijdens een training buiten het seizoen in Portland, Oregon. In 1978, toen Diane Katz, Nike's eerste professioneel opgeleide kledingdesigner, en Geoff Hollister, Nike's derde medewerker, de eerste Windrunner samenstelden, bestond deze categorie met activewear nauwelijks. Katz liet zich inspireren door weerbestendig skimateriaal toen ze met haar uitvinding aan de slag ging.
Het proces was een puzzel. Hoe kon Katz traditioneel technisch materiaal bewegelijk, ventilerend en geschikt voor lange en korte runs maken? En hoe kon ze al die tegenstrijdige ideeën combineren in één aantrekkelijk designstuk? Ze werkte onvermoeibaar door en was eindeloos bezig met prototypes van jacks totdat ze uitkwam op het bekende design dat we nu allemaal kennen.
Katz en Hollister hadden hun werk gedaan. De Windrunner werd echter niet meteen goedgekeurd. Het jack was de eerste samenwerking tussen het bedrijf en een ervaren activewear-designer, waarbij het bedrijf elk detail onder de loep nam.
Het is moeilijk te geloven dat de Windrunner een niet eerder gezien, controversieel kledingstuk was. Toch is het zo gegaan. Met Nike's kleding- en sneakerassortimenten werden in de jaren erna steeds de grenzen verlegd van wat er eerder was. Zo werden ze een echte inspiratiebron voor de toekomst.
De Circa 72 collectie bestaat uitsluitend uit artikelen waarmee grenzen zijn verlegd, uit sportieve must-haves die ons weer meenemen naar de kleuren en patronen uit onze eerste dagen in Oregon. Belangrijke items uit de collectie zoals de sport-bh, het trainingsjack en het T-shirt zijn voorzien van Geoff Hollisters 'baby teeth' woordmerk in blokletters, een verwijzing naar de rebelse ideeën uit de tijd dat Nike nog naar zijn plek aan het zoeken was.
Deze nalatenschap is waar de Circa 72 collectie over gaat. Het is een eerbetoon aan Nike's geschiedenis van vernieuwingen en uitvindingen. Deze artikelen staan voor grote ideeën en dromen die 50 jaar later nog steeds actueel zijn. Elk Circa 72 artikel is een ode aan het verleden dat is vernieuwd en opnieuw samengesteld voor de toekomst.