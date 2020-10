Maak kennis met Paris Alesia Football Club

Tegenwoordig zet Ferhat voetbal als middel in om zijn eigen community op te bouwen, via Paris Alésia FC, de club die hij in 2014 overnam. Ferhat groeide op in het 14e arrondissement van Parijs, waar de club in 1916 werd opgericht en nog altijd in het Elisabethstadion speelt. Afgelopen winter spraken we Ferhat en het team. Tijdens een wandeling door zijn buurt wees hij naar de ramen van zijn ouderlijk huis en vertelde hij over vroeger, over hoe voetbal voor hem, een immigrant uit Turkije, zijn redding werd.



"Eerlijk gezegd had ik veel problemen op school. Omdat mijn ouders amper Frans spraken, was er niemand die me kon helpen", vertelt Ferhat. "Het was zwaar, want als je later moet instromen dan de andere [leerlingen], raak je helaas steeds verder achterop."



Hij vertelt verder: "Rond die tijd begon ik met voetbal. Ik maakte mijn eerste vrienden, waarmee ik ook nu nog steeds goed bevriend ben. Voetbal was een manier om te vluchten, om me vrij en niet opzijgezet te voelen".