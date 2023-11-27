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Laatste update: 27 november 2023
Leestijd: 3 min.

Hou ze schoon zodat ze langer meegaan!

Niemand gooit graag zijn favoriete schoenen weg. Maar met een beetje aandacht kun je je schoenen veel langer dragen dan je zou verwachten. En hoe meer kilometers je met je schoenen kunt maken, hoe beter — voor jou en voor de planeet.

Laat ze nog een ronde meegaan

Afval verminderen kan bij iets eenvoudigs beginnen als je schoenen verzorgen zodat ze langer meegaan. Behandel je schoenen goed zodat je ze zo lang mogelijk kunt dragen. Alles wat je elke dag doet, telt mee. Kun je nagaan hoeveel verschil we kunnen maken als iedereen meedoet.

Wil je meer weten over onze Move To Zero initiatieven? Klik hieronder om meer te weten te komen over ons streven naar een CO2-neutrale, afvalvrije toekomst.

Ontdek

Zo pak je het aan

Of je nu in de modder of een plas water bent gestapt tijdens het hardlopen, door vuil van je schoenen te verwijderen blijven ze in een topconditie voor nog veel meer buitenavonturen. Het schoonmaken kan verschillen per schoen. Dus heb jij modderige hardloopschoenen, lees dan hieronder hoe je ze schoonmaakt.

Meer info

Gemaakt van gerecyclede materialen

Ontdek ook onze hardloopgear gemaakt van gerecyclede of biologische materialen. Deze collectie maakt deel uit van het Move to Zero initiatief van Nike, ons streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie om zo de toekomst van sport te beschermen.

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Hou ze schoon zodat ze langer meegaan!

Niemand gooit graag zijn favoriete schoenen weg. Maar met een beetje aandacht kun je je schoenen veel langer dragen dan je zou verwachten. En hoe meer kilometers je met je schoenen kunt maken, hoe beter — voor jou en voor de planeet.

Laat ze nog een ronde meegaan

Afval verminderen kan bij iets eenvoudigs beginnen als je schoenen verzorgen zodat ze langer meegaan. Behandel je schoenen goed zodat je ze zo lang mogelijk kunt dragen. Alles wat je elke dag doet, telt mee. Kun je nagaan hoeveel verschil we kunnen maken als iedereen meedoet.

Wil je meer weten over onze Move To Zero initiatieven? Klik hieronder om meer te weten te komen over ons streven naar een CO2-neutrale, afvalvrije toekomst.

Ontdek

Zo pak je het aan

Of je nu in de modder of een plas water bent gestapt tijdens het hardlopen, door vuil van je schoenen te verwijderen blijven ze in een topconditie voor nog veel meer buitenavonturen. Het schoonmaken kan verschillen per schoen. Dus heb jij modderige hardloopschoenen, lees dan hieronder hoe je ze schoonmaakt.

Meer info

Gemaakt van gerecyclede materialen

Ontdek ook onze hardloopgear gemaakt van gerecyclede of biologische materialen. Deze collectie maakt deel uit van het Move to Zero initiatief van Nike, ons streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie om zo de toekomst van sport te beschermen.

Shop

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Voor het eerst gepubliceerd: 27 november 2023