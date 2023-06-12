Maak je zonnebril in 4 eenvoudige stappen schoon
Productonderhoud
Grijp niet gelijk naar je T-shirt om viezigheid van je zonnebril te poetsen, maar lees in plaats daarvan onderstaande tips over hoe je je zonnebril op de juiste manier schoon en krasvrij kunt houden.
Voorraden
- Mild afwasmiddel
- Anti-condensspray (optioneel)
Benodigdheden
- Microvezeldoek
Na verloop van tijd komen er stof, zweet, vuil en vlekken op je zonnebril, maar met de juiste schoonmaaktechnieken zie hij er binnen mum van tijd weer pico bello uit. Je kleding gebruiken om de glazen af te vegen lijkt misschien de snelste en handigste manier om je zonnebril schoon te maken, maar er is een betere manier. Hiervoor heb je slechts een microvezeldoek, afwasmiddel en wat stromend water nodig.
Door iets meer tijd te nemen voor het schoonmaken van je zonnebril op de juiste manier, voorkom je onbedoelde schade, krassen of erosie van een UV-beschermende coating. Als je een gepolariseerde zonnebril, blauwlichtbril of een andere bril schoon wilt maken, volg dan deze eenvoudige schoonmaaktips voor een vlekkeloos resultaat.
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Zonnebrillen schoonmaken
1.Maak de glazen nat
Hou de bril bij de gootsteen onder lauw stromend water.
2.Breng met je vingers zeep op de glazen aan
Breng met schone handen een beetje milde afwaszeep op beide kanten van de glazen aan. Wrijf met je duim en wijsvinger in ronddraaiende bewegingen over de glazen, maar zorg ervoor dat je de glazen niet krast met je nagels.
Deze beweging helpt natuurlijke oliën, make-up, zweet en ander vuil dat op de glazen kan blijven plakken te verwijderen. Zorg ervoor dat je ook het montuur en de veren van de glazen behandelt.
3.Spoel de zonnebril schoon
Was de zeep van de bril af onder een zachte stroom van lauw water. Spoel al het zeepwater zorgvuldig van de bril af.
4.Droog helemaal af
Droog de bril helemaal af met een droge microvezeldoek.
Als je graag een beetje anti-condensmiddel op je zonnebril wilt doen, dan is dit het juiste moment. Anti-condensspray kan voorkomen dat zonnebrillen beslaan tijdens een intensieve work-out of wanneer je een gezichtsmasker op hebt terwijl je je zonnebril draagt.
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Zonnebrillen onderweg schoonmaken
Als je onderweg bent en de bovenstaande stappen niet kunt volgen om je zonnebril schoon te maken, zorg dan dat je een kleine microvezeldoek in je brillenkoker hebt. Zo voorkom je dat je per ongeluk iets anders gebruikt om de bril mee te poetsen, zoals een T-shirt, wat de glazen kan beschadigen.
Neem eventueel een klein spuitflesje met milde ontvetter (verkrijgbaar bij veel brillenzaken) mee in je tas of auto. Spray een beetje op de glazen en veeg ze droog met je microvezeldoek.
De juiste manier om zonnebrillen op te bergen
Om je zonnebril in topconditie te houden, berg je hem op in een harde case of in een microvezelhoesje wanneer je hem niet op hebt. Zonnebrillen buiten hun case bewaren (in de auto bijvoorbeeld), zorgt voor ophoping van stof. Zonlicht kan het stof in de glazen branden, waardoor de UV-beschermende coating na verloop van tijd verslechtert.
Wat moet je niet doen: 3 veelvoorkomende fouten om te vermijden bij het schoonmaken van een zonnebril
- Gebruik geen speeksel
Maak je zonnebril niet schoon door de glazen te beslaan met je adem of door wat speeksel op de glazen te spugen. Speeksel is zuur en kan ervoor zorgen dat de coating van de glazen verslechtert.
- Maak een zonnebril niet schoon met aceton, alcohol of glasreiniger
Deze producten zijn te agressief voor de glazen en kunnen ook de UV-beschermende coating verwijderen. Gebruik alleen milde zeep om je zonnebril schoon te maken.
- Maak je zonnebril niet schoon met kleding of keukenpapier
Andere materialen dan microvezel, inclusief papieren producten zoals keukenpapier en zakdoeken, kunnen krassen maken op de glazen van je zonnebril. Om ervoor te zorgen dat je de glazen niet beschadigt, kun je het beste altijd een microvezeldoek gebruiken.
Je zonnebril grondig schoonmaken
Als je zonnebril nog niet zo schoon is als je wilt, kun je hem meenemen naar een brillenzaak voor een grondige reiniging. Als de neuskussentjes van je bril verkleurd zijn, kan deze grondige reiniging ervoor zorgen dat ze er weer als nieuw uitzien.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak moet ik mijn zonnebril schoonmaken?
Hoe vaak je je zonnebril moet schoonmaken, is afhankelijk van hoe vaak je hem draagt. Maar wil je een zonnebril in topconditie houden, maak hem dan elke keer dat je hem draagt schoon. Gedurende de dag kunnen natuurlijke oliën, zweet, vuil, bacteriën en make-up zich ophopen op de glazen.
Je bril regelmatig schoonmaken helpt ook de levensduur van de glazen te verlengen, omdat vuil geen gelegenheid heeft om de UV-beschermende coating te beschadigen.
Wat is de beste manier om gepolariseerde zonnebrillen schoon te maken?
Een gepolariseerde zonnebril maak je op dezelfde manier schoon als andere brillen. Gebruik lauw water, een beetje milde zeep en een microvezeldoek om de glazen schoon te vegen. Gebruik ronddraaiende bewegingen en spoel alle zeep van de glazen af wanneer je klaar bent. Veeg de glazen vervolgens droog met een schone microvezeldoek.
Hoe vaak moet ik een microvezeldoek vervangen voor het schoonmaken van glazen?
Als je je bril regelmatig schoonmaakt met een microvezeldoek, vervang de doek dan zodra je ziet dat hij gaat pluizen of vuil is. Je weet wanneer het tijd is om een nieuwe doek te pakken als de doek het vuil van de bril niet meer zo gemakkelijk opneemt.
Hoe maak ik een zonnebril onderweg schoon?
Als je je zonnebril niet kunt schoonmaken met stromend water en zeep, neem dan een microvezeldoek en een klein spuitflesje milde ontvetter (verkrijgbaar bij veel brillenzaken) mee in je tas of auto. Spray een beetje op de glazen en veeg ze droog met een microvezeldoek.
Tekst: Jessica Murri