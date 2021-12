Tips van coach Gjert Ingebrigtsen voor het omgaan met pestkoppen

Wat vervelend dat je dit overkomt, HELP. Het is heel naar om mee te maken dat iemand op een boze toon zijn stem tegen je verheft. Er kan hierdoor een negatieve spiraal ontstaan: als iedere actie die je maakt bekritiseerd wordt, ga je altijd kritiek verwachten. Jij denkt dan: als ik de bal overspeel, is het niet goed. Maar als ik het niet doe, is het ook niet goed. Dan raak je in de stress, omdat je de kritiek niet kunt vermijden. En daar leiden je prestaties onder.



Dit soort negatief gedrag kan de hele cultuur van het team verpesten. Mij is het opgevallen dat wanneer spelers gepest worden, zij op hun beurt ook anderen gaan pesten. Dan ontstaat er een spiraal van feedback, die al snel resulteert in negativiteit en frustratie — en dat beïnvloedt de prestaties van iedereen.



Dit gedrag zou in geen enkele sport moeten worden getolereerd. Als coach geloof ik dat de manier waarop je anderen behandelt belangrijker is dan een trofee of een medaille. Het gaat niet alleen om een goede atleet zijn, het gaat om een goed mens zijn. Daarom vertel ik aan het begin van ieder seizoen aan iedereen welk gedrag van hen verwacht wordt en wat de gevolgen zijn als ze zich hier niet aan houden. Dat geldt ook voor de topscorer. En de MVP. En in mijn geval ook voor mijn kinderen.



Ik ben coach geworden, omdat ik mijn zonen Henrik, Filip en Jakob wilde coachen. Tegenwoordig coach ik hen bij het professionele middellange afstandslopen, maar we zijn begonnen met crosscountry skiën en voetbal.