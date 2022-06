Omgaan met niet geselecteerd worden voor het team, volgens coach Courtney Banghart

Ik ken dat, SOS. Net als jij werd ik niet gekozen voor het team waarvan ik wist dat ik erin mee zou moeten spelen. Er zijn heel wat mensen die datzelfde hebben meegemaakt. Maar waarom is het zoveel pijnlijker voor jou en mij?



Wat mijzelf betreft kan ik je vertellen dat sport voor mij als kind alles was. Mijn eerste woordje was niet 'mama' of 'papa', maar 'bal'. Serieus. Ik kom uit een kleine stad in New Hampshire waar iedereen aan sport deed, anders zou je niet genoeg spelers hebben om de teams te vullen. Ik was zo'n kind dat thuisgekomen van het voetbal direct ging basketballen, met mijn scheenbeschermers nog om. En verder deed ik nog wat aan skateboarden, ijshockey en kunstschaatsen.



Mijn eerste liefde was voetbal en dat werd ook mijn eerste liefdesverdriet.



Toen ik negen jaar was, probeerde ik bij het U12 voetbalteam te komen. Mijn eigen schoolteam was kampioen van de staat dus ik was gewend om te winnen. Ik was ervan overtuigd dat ik in de U12 zou komen. Maar de U12 werd het niet. Eerst kon ik het niet geloven. Dit was me nog nooit overkomen. Ik had niet genoeg in huis. Ze hadden me niet nodig. De coach zei tegen mijn ouders dat ik veelbelovend was maar nog veel te klein. Mijn ouders probeerden me te troosten. Niets hielp. Ik was ontroostbaar.



Oké, hoe ben ik er overheen gekomen? Misschien wel niet, want ik vertel het nu aan jou. Maar ik ging wel door met voetballen, want puntje bij paaltje had ik geen keus. Wat ik zeg lijkt nogal dramatisch, maar het is waar: sport is voor mij altijd een manier geweest om contact te maken met de wereld om me heen. Het was mijn alles. Dus ik piekerde er niet over om te stoppen. En voor zover ik jou kan inschatten op basis van je mailtje, zit jij in precies hetzelfde schuitje.