Omgaan met niet geselecteerd worden voor het team, volgens coach Courtney Banghart

Vraag het de coach: "Ik heb het schoolteam niet gehaald. Wat nu?"
Coaching
Een jonge basketballer ziet zijn dromen in duigen vallen. UNC's Courtney Banghart voelt met hem mee én geeft hem goede raad.
Vraag het de coach is een column met tips om mentale obstakels te overwinnen.
V:
Hoi Coach,
Ik was altijd de beste speler van het veld, waar dan ook. Of ik nu basketbalde in het park of speelde voor het team van mijn oude school, ik was altijd topscorer. Totdat we verhuisden. Bij de basketbal try-outs voor het schoolteam van mijn nieuwe middelbare school waren de andere spelers stuk voor stuk sneller, sterker en gewoon beter. Ik voelde me voor schut staan en haalde de selectie niet. Ze boden me aan om mee te spelen in het juniorteam, maar ik was bang dat ik al tegen mijn grens zat. Als ik niet met de besten kan spelen, kan ik dan nog wel de beste worden?
Simply "OK" Suddenly (SOS)
16-jarige basketballer
A:
Ik ken dat, SOS. Net als jij werd ik niet gekozen voor het team waarvan ik wist dat ik erin mee zou moeten spelen. Er zijn heel wat mensen die datzelfde hebben meegemaakt. Maar waarom is het zoveel pijnlijker voor jou en mij?
Wat mijzelf betreft kan ik je vertellen dat sport voor mij als kind alles was. Mijn eerste woordje was niet 'mama' of 'papa', maar 'bal'. Serieus. Ik kom uit een kleine stad in New Hampshire waar iedereen aan sport deed, anders zou je niet genoeg spelers hebben om de teams te vullen. Ik was zo'n kind dat thuisgekomen van het voetbal direct ging basketballen, met mijn scheenbeschermers nog om. En verder deed ik nog wat aan skateboarden, ijshockey en kunstschaatsen.
Mijn eerste liefde was voetbal en dat werd ook mijn eerste liefdesverdriet.
Toen ik negen jaar was, probeerde ik bij het U12 voetbalteam te komen. Mijn eigen schoolteam was kampioen van de staat dus ik was gewend om te winnen. Ik was ervan overtuigd dat ik in de U12 zou komen. Maar de U12 werd het niet. Eerst kon ik het niet geloven. Dit was me nog nooit overkomen. Ik had niet genoeg in huis. Ze hadden me niet nodig. De coach zei tegen mijn ouders dat ik veelbelovend was maar nog veel te klein. Mijn ouders probeerden me te troosten. Niets hielp. Ik was ontroostbaar.
Oké, hoe ben ik er overheen gekomen? Misschien wel niet, want ik vertel het nu aan jou. Maar ik ging wel door met voetballen, want puntje bij paaltje had ik geen keus. Wat ik zeg lijkt nogal dramatisch, maar het is waar: sport is voor mij altijd een manier geweest om contact te maken met de wereld om me heen. Het was mijn alles. Dus ik piekerde er niet over om te stoppen. En voor zover ik jou kan inschatten op basis van je mailtje, zit jij in precies hetzelfde schuitje.
Je hoort vaak dat topspelers ooit door zo'n soort afgang werden gemotiveerd om terug te vechten en zich verder te verbeteren. Kan ik inkomen. Je kan bij mij altijd aankomen met een ouderwets heldenverhaal over een sportieve comeback. Als coach had ik eens een kind onder mijn hoede die in haar nieuwe klas als laagste speler werd ingeschaald. Ze schreef die laagste score thuis op haar whiteboard en keek er elke dag naar. Ze zette alles op alles om te bewijzen dat die score niet klopte. En uiteindelijk had ze in haar eerste jaar meer speelminuten dan wie dan ook in haar team. Dus dat is één manier om ermee om te gaan.
Maar het kan ook anders. Je kunt ook jouw persoonlijke definitie van 'beste' veranderen. Er zijn tenslotte ontzettend veel kwaliteiten die van iemand een goede speler kunnen maken. Natuurlijk bestaat er puur fysiek talent. Maar de manier waarop je je team kunt ondersteunen en de verbinding kunt maken die ervoor zorgt dat je als team beter wordt, is ook belangrijk. En dan is er ook nog je inzet, je bereidheid om hoe dan ook door te zetten en jezelf te blijven verbeteren. Dat is de aanpak die je altijd onder controle hebt. En het is de beste graadmeter voor hoe goed je zou kunnen worden.
Je kunt ook jouw persoonlijke definitie van 'beste' veranderen. Er zijn tenslotte ontzettend veel kwaliteiten die van iemand een goede speler kunnen maken.
Jouw doorzettingsvermogen en inzet maken het mogelijk dat je scherp blijft kijken naar manieren om je spel te verbeteren en naar heldere doelen die je jezelf kunt stellen om dat te bereiken. Jezelf vragen stellen helpt daarbij. Als je voor jezelf doelen hebt gesteld, schrijf ze dan op en deel ze op in kleine stukjes die haalbaar zijn. In het schoolteam komen? Dat kun je niet zelf bepalen. Je lange-afstandschot of je verdedigende spel verbeteren? Dat is haalbaar.
Dus hoe kun je dingen loslaten waar je zelf geen invloed op hebt? Voor jou is dat "verbeter jezelf zonder je steeds met anderen te vergelijken". Dat is helemaal niet zo makkelijk, zeker niet in de wereld van sociale media, waarin we ons eindeloos met elkaar vergelijken en die wel gemaakt lijkt om ons te kleineren. En als je je energie stopt in het vergelijken van jezelf met die schoolteamspelers, dan gaat dat ten koste van de energie waarmee je met hen kunt concurreren. Want hun spel kun je niet beïnvloeden, maar over je eigen spel ben je heer en meester.
Alles wat ik je vraag te doen is volledig onder jouw controle: gebruik je teleurstelling om jezelf te motiveren, definieer 'beste' als 'hardst werkende', stel jezelf haalbare doelen, maak je niet druk om die anderen, maar focus je op je spel en zorg dat je een goede juniorspeler wordt. Het geeft je kracht je te realiseren dat je alles in huis hebt om je doelen te bereiken. Je moet nu alleen je best gaan doen om dat te realiseren.
Coach Banghart
Courtney Banghart is hoofdcoach bij het damesbasketbal op de universiteit van North Carolina, Chapel Hill. Voorheen was ze dit op Princeton, en in 2015 werd ze uitgeroepen tot Naismith National Coach of the Year, waarna ze als ondersteunend coach werkte voor het nationale Amerikaanse damesbasketbalteam U23 in 2017. Als een van de belangrijkste spelers op Dartmouth vestigde Banghart een nog steeds staand Ivy League-record voor meeste driepunters in een carrière. Ze zit in de raad van bestuur van de Women's Basketball Coaches Association en in de NCAA Women's Basketball Oversight Committee.
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Fotografie: Jayson Palacio
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