Nike trainer Joe Holder over zijn aanpak omtrent gezondheid

Sinds de dag dat Joe Holder op het toneel verscheen, is iedereen zijn trainingsmethoden gaan volgen, van bobo's tot supermodellen. Maar deze Nike Trainer werd niet een van de meest invloedrijke figuren in de branche vanwege zijn vergulde lijst beroemde klanten. Hij bedacht deze methoden door de regels te tarten en voortdurend te proberen fitness toegankelijker en inclusiever te maken. In deze aflevering schuift Joe aan bij host Jaclyn Bryer om uit te leggen hoe zijn beroemde filosofie, het Ocho System, ons in staat stelt voor onszelf te zorgen, zodat we anderen beter kunnen helpen. Hij vertelt ons waarom tot de veganistische 'Plant-Based Gang' behoren allesbehalve beperkend is. En waarom korte work-outs voor iedereen goed zijn. Hij praat openhartig over de bedenkingen die hij heeft bij de fitnesswereld en legt uit hoe een simpele mentaliteitsverandering kan helpen onze doelen te bereiken. Uit Joe's ideeën blijkt dat de barrières die er zijn om gezond te eten en te fitnessen niet zo moeilijk te slechten zijn. Dat we door zelf voor een gezonder leven te kiezen, anderen kunnen inspireren hetzelfde te doen.