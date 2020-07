3 manieren om fitness leuk te maken voor kids

Kinderen meekrijgen (om hun taakjes te doen, naar de huisarts te gaan, een lange autorit uit te zitten) doe je door het leuk te maken. En dat geldt ook voor bewegen. "Als je niet een beetje een lollige draai geeft aan beweging, verliezen kinderen waarschijnlijk snel hun interesse", aldus Karen Santesson, supervisor bij het Child Development Center van Nike en hoofd van het activiteitenprogramma Everybody Moves, in samenwerking met SHAPE America (Society of Health and Physical Educators). Weet je niet waar je moet beginnen? Met deze ideeën maak je samen bewegen leuker.



01. Maak er een spel van.

Dit is de makkelijkste (en meest voor de hand liggende) manier om bewegen leuker te maken: je maakt er een spel van. Speels bewegen in de vorm van buitenspelletjes zoals tikkertje, Annemaria Koekkoek en voetbal zijn met name leuk voor kinderen van drie tot vijf jaar. Oudere kinderen en pre-pubers gaan eerder voor een hindernisparcours, omdat dat qua dynamiek beter past bij hun kortere spanningsboog, aldus Santesson. Een parcours met vijf tot zes 'hindernissen' kun je in de tuin of rond je huis opstellen: gebruik een stapel kussens waar ze overheen moeten springen of laat ze op handen en voeten, met de buik naar boven, tussen twee bomen heen en weer lopen. Zet een timer aan en daag ze uit terwijl je ze fanatiek aanmoedigt.



02. Laat ze meedenken.

"Kinderen vinden het fijn om het gevoel te hebben dat ze zelf de beslissingen nemen, dat ze de controle hebben", aldus Santesson. Je kunt drie- tot zesjarigen bijvoorbeeld een taakje geven. Je kunt ze hulpje maken en zeggen dat ze je zoveel mogelijk moeten nadoen tijdens yoga of dat ze de fitnessbal naar je toe moeten gooien tussen de sit-ups door. Oudere kinderen kun je een work-out laten kiezen of samenstellen en die vervolgens samen doen. Laat ze vijf tot zes oefeningen kiezen die ze leuk vinden. "Kinderen vinden het leuk om hun ouders opdrachten te geven, en als ze zien hoe leuk jij het vindt om te bewegen, doen ze met meer plezier mee", voegt Santesson daaraan toe. Help ze nieuwe routines en oefeningen te vinden door te zoeken op 'Voor het hele gezin' of 'Leer de basics van training' in de NTC app.