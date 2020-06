Slaap is een van mijn favoriete gespreksonderwerpen omdat het zo belangrijk is en er toch zo veel mensen zijn die er moeite mee hebben. Een belangrijke reden waarom mensen niet in slaap kunnen vallen, is dat ze in bed liggen te piekeren. Misschien lig je nog na te denken over een ruzie die je vandaag hebt gehad of aan alle dingen die je morgen moet doen.



Leg een notitieblok naast je bed. Wanneer je naar bed gaat, noteer je daarin in een paar minuten alle dingen die je in je hoofd hebt — schrijf alles gewoon van je af. Maak een aantekening als je de dierenarts voor je hond moet bellen of iemand van je werk terug moet mailen. Schrijf het allemaal op zodat je je hoofd te ruste kunt leggen en al die gedachten stoppen.



Waarom werkt dat? Door dingen uit je hoofd te halen en ze op papier te zetten, kom je in een ruststand. Het echte doel is om over te schakelen van het sympathische naar het parasympathische zenuwstelsel, dat tijdens de slaap in werking treedt. Dat lukt alleen maar als je je hersenen langzamer kunt laten werken.



Leg vanavond je telefoon dus weg, pak een pen en papier, en noteer alles wat er door je hoofd gaat. Je valt sneller in slaap en wanneer je wakker wordt, weet je precies wat je die dag te doen hebt.