Laat je kids verliefd worden op bewegen

Help je kids om bewegen leuk te vinden
Coaching
Door Nike Training
Drie manieren om je kids te stimuleren om hun leven lang actief te blijven.
Jij bent gek op sporten en wilt dat je kids ook actief zijn. Daarvoor moet je ze op de juiste manier stimuleren en inspireren, zodat fysieke inspanning een dagelijkse gewoonte wordt. Hier vind je drie manieren om je kids op weg te helpen.
Als je het leuk vindt om samen met je kids actief te zijn, bijvoorbeeld met een partijtje voetballen of een work-out uit het Fitness Adventure van Brian en Bella Nunez, ben je al een eind op weg. Door technologie (tv, computer, tablet) hangen kids tegenwoordig nou eenmaal graag op de bank, dus elke beweging telt.
Plezier staat natuurlijk voorop, maar als je bewegen deel wilt laten uitmaken van hun dagelijkse bezigheden, moet je groter denken. "Je ervaringen met bewegen als kind bepalen of je later graag beweegt of juist helemaal niet", aldus Nike Master Trainer Brian Nunez. "Je wilt als ouder je kinderen zoveel mogelijk positieve ervaringen meegeven als ze nog klein zijn, voordat gymles, sport en competities — en het leven in het algemeen — serieuzer worden."
Beweging verpakken als spelletje is een manier om dat te doen. Maar als je ze echt wil leren hoe belangrijk lichamelijke inspanning is, moet je het wat grondiger aanpakken. Benieuwd hoe je dat doet? Lees verder.
01. Geef het goede voorbeeld.
Soms lijkt het alsof je kids je niet horen, maar het tegendeel is waar. "Telkens wanneer je het met hen hebt over bewegen, kun je hen enthousiast maken over fysieke inspanning", aldus Diana Cutaia, oprichter van Coaching Peace Consulting, dat samenwerkt met het Social and Community Impact team van Nike.
Of je je nu voorbereidt op een work-out of net afgepeigerd weer thuiskomt, vertel hen hoe goed het is om je te bewegen. Zeg geen dingen als "Mama moet vandaag gaan sporten" of "Papa is doodop van zijn rondje hardlopen", maar iets als "Mama heeft zo'n zin om vandaag te gaan sporten" of "Papa heeft vandaag hard getraind, zie je hoe sterk hij is?" Als je je kids leert hoeveel je uit je work-out haalt, hoe meer ze zelf gemotiveerd worden, aldus Nunez.
02. Geef ze een goede start.
Hoe goed bedoeld ook, ouders leggen soms teveel nadruk op het motiveren van hun kids om te bewegen in plaats van hen te leren hoe ze dat moeten doen, aldus Cutaia. "Uiteraard wil je ze stimuleren, maar het gaat er vooral om dat je hen duidelijk maakt wat ze moeten doen, zodat ze het ook echt kunnen doen". Als je je kids niet het gevoel geeft dat ze het kunnen, raken ze gefrustreerd en geven ze uiteindelijk op.
Jouw stimulerende woorden hebben veel meer invloed als je kids genoeg vertrouwen hebben om ook echt naar deze woorden te luisteren.
De volgende keer dat je ze helpt bij een spelletje of een work-out, probeer dan duidelijk uit te leggen wat je van hen verwacht, aldus Cutaia. Je kunt hen bijvoorbeeld vragen om jou of een bepaald dier na te doen en de bewegingen te volgen. Zorg ervoor dat ze de oefening begrijpen voordat je hen gaat toejuichen. Jouw stimulerende woorden hebben veel meer invloed als je kids genoeg vertrouwen hebben om ook echt naar deze woorden te luisteren.
03. Beloon de moeite in plaats van het resultaat.
Hopelijk weet je zelf dat de inspanning belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat en dat je door kleine overwinningen te vieren, je heel veel resultaat kunt behalen. Hetzelfde geldt ook voor je kids. Natuurlijk willen ze de allerbeste zijn, maar zoals Cutaia stelt is het aan jou om hen op de beste manier te stimuleren wanneer ze het proberen.
Zeg bijvoorbeeld: "Wow, je wordt steeds beter in die push-ups. Het is een zware oefening, maar je kunt het!"
Stel je voor dat je kinderen nog niet zo goed zijn in push-ups. In plaats van hen te laten opgeven, kun je hen eerst halverwege omlaag laten komen en daar te stoppen. Zeg dan: "Kijk, dit is al een halve push-up!" De volgende keer laat je ze dan de andere helft doen, en uiteindelijk de hele oefening. En zorg voor voldoende aanmoediging. Je kunt zelfs een soort dagboekje bijhouden met hun prestaties. "Het is belangrijk dat je benadrukt hoe goed ze hun best doen, want dat geeft ze een goed gevoel", aldus Cutaia. Zeg bijvoorbeeld: "Wat goed dat je het vandaag weer geprobeerd hebt" of Wow, je wordt steeds beter in die push-ups. Het is een zware oefening, maar je kunt het!"
Dat is uiteindelijk ook wat je zelf uit je work-outs haalt. En dat geef je dus door aan je kids. Inspireer hen, geef aanwijzingen en moedig ze aan, zodat ze dit enthousiasme meenemen in de rest van hun leven.
Stel je voor dat je kinderen nog niet zo goed zijn in push-ups. In plaats van hen te laten opgeven, kun je hen eerst halverwege omlaag laten komen en daar te stoppen. Zeg dan: "Kijk, dit is al een halve push-up!" De volgende keer laat je ze dan de andere helft doen, en uiteindelijk de hele oefening. En zorg voor voldoende aanmoediging. Je kunt zelfs een soort dagboekje bijhouden met hun prestaties. "Het is belangrijk dat je benadrukt hoe goed ze hun best doen, want dat geeft ze een goed gevoel", aldus Cutaia. Zeg bijvoorbeeld: "Wat goed dat je het vandaag weer geprobeerd hebt" of Wow, je wordt steeds beter in die push-ups. Het is een zware oefening, maar je kunt het!"
Dat is uiteindelijk ook wat je zelf uit je work-outs haalt. En dat geef je dus door aan je kids. Inspireer hen, geef aanwijzingen en moedig ze aan, zodat ze dit enthousiasme meenemen in de rest van hun leven.