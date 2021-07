Laat je kids meer bewegen met deze tips van experts

Kinderen ouder dan 14 jaar: laat ze zelf een sport kiezen

De meeste tieners doen liever niet wat jij hen opdraagt. Ze vinden spelletjes minder leuk en snel kinderachtig. Daarom, zegt Rosante, is dit het moment waarop ze in de tuin of buiten op straat met hun broers of zussen, buren of vrienden moeten kunnen voetballen of basketballen, rennen of fietsen, of hobby's zoals dansen of karate kunnen kiezen. Ontdek wat je kind echt leuk vindt en hoe je dat kunt omzetten in een leuke vorm van beweging, of dit nu betekent dat je ze wekelijks naar een klasje moet brengen of dat je dit samen met hen buiten doet.

Het is nooit te laat om kids aan het sporten te krijgen. Als je kind idolaat is van LeBron of ze hun haar net als Megan Rapinoe willen verven, moedig ze dan aan om de sport van die atleet te gaan doen, aldus Rosante. Als ze zich verzetten of ze die sport in jouw omgeving niet kunnen doen, probeer je kind dan toch op een of andere manier voor beweging te interesseren. Je kunt bijvoorbeeld een tweedehands voetbaldoel kopen of hen vragen je dat leuke dansje te leren dat ze op TikTok hebben gezien (het is natuurlijk een schermpje maar zolang het actief is, zegt Hasson, mogen we wel een beetje valsspelen...)

Met een beetje vallen en opstaan lukt het en kunnen we jou ook verwelkomen als lid van een nieuwe club: de trotse ouder van een stel gezonde, actieve kids.