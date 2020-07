De beste krachttraining om iedere run te verbeteren

Eenvoudig anders

Doe achterwaartse lunges.



Deze essentiële krachtoefening heeft een waslijst aan voordelen voor hardlopers. "Een achterwaartse lunge dwingt je om aan je evenwicht te werken, wat goed is voor je hardloopconditie", zegt Bennett. Je core stabiliseert je lichaam tijdens de oefening, wat je buikspieren, schuine buikspieren en onderrug versterkt. "De lunge zelf is goed voor de bilspieren, dijspieren en hamstrings", zegt hij. "Al die spieren geven je kracht tijdens het hardlopen en helpen je om je knieën te ondersteunen en stabiliseren."



De beweging vertaalt zich ook naar de hardloopbeweging zelf. (Probeer een run in slowmotion voor je te zien: elke stap lijkt op een minilunge.) Omdat je bovendien been voor been bezig bent, kom je onevenwichtigheden tussen je linker- en rechterkant op het spoor, zegt Bennett. Zo ontdek je bijvoorbeeld dat je een paar extra reps aan je zwakkere kant moet doen of een pijnlijke plek later met een foamrol moet behandelen.



De belangrijkste reden waarom je achterwaartse in plaats van voorwaartse lunges zou gaan doen? Ze zijn gemakkelijker om de juiste vorm te handhaven. Bij een voorwaartse lunge laten de meeste mensen hun voorste knie tot vóór hun enkel komen, waardoor de voorste knie onder druk komt te staan, zegt Bennett Maar dat is lastiger wanneer je achteruit stapt. (Daar is bewijs voor: in een Koreaans onderzoek naar voorwaartse, achterwaartse en lopende lunges ontdekten de onderzoekers dat achterwaartse lunges samengingen met een kleinere kans op knieblessures en meer spiervezels activeerden in de benen.)



Om hieraan te wennen kun je achterwaartse lunges toevoegen aan de dagen waarop je krachttrainingen doet en beginnen met vijf reps per been. Wanneer dat goed aanvoelt, probeer je vijf seconden te pauzeren op het laagste punt van elke lunge. Heb je dat onder de knie? Doe de lunges dan met dumbbells van anderhalve kilo en wanneer dat je goed afgaat, hou je dit vijf seconden vast.



"Geleidelijke vooruitgang is veel beter dan te veel te snel doen en geblesseerd raken", zegt Bennett. "Met heel kleine stapjes ga je nog steeds vooruit — ook al is dat stapje een achterwaartse lunge."