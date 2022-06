Tips om kauwgom van schoenen te krijgen

Als de kauwgom hard is geworden, kun je het veel makkelijker van de zool van een schoen af krijgen. De beste manier om plakkerige kauwgom snel hard te laten worden, is om de hele schoen in een grote plastic zak te doen. Zorg ervoor dat de zak aan de kauwgom vastplakt en leg de zak dan in de vriezer. Laat deze twee uur in de vriezer liggen. Als je de schoen nu uit de zak haalt, laat de kauwgom los van de zool en blijft aan de zak vastplakken.

Heb je geen twee uur de tijd om te wachten, gebruik dan een ijsklontje. Druk het ijsklontje 10 tot 15 minuten tegen de kauwgom, totdat deze hard is geworden. Als je wilt voorkomen dat je schoen nat wordt, kun je het ijsklontje in een plastic zakje doen voordat je het tegen de schoen drukt. Zodra de kauwgom hard is geworden en niet meer plakkerig is, kun je het van de zool afschrapen met een tandenstoker.