Kan je sneakers in de wasmachine stoppen? Tips voor het wassen van je Nikes

Kun je sneakers in de wasmachine stoppen? De beste manier om je Nikes te wassen
Productonderhoud
Bekijk tips om de kwaliteit van je schoenen te behouden. Dit zijn de beste manieren om ze te reinigen.
Als je houdt van frisse, splinternieuwe schoenen, maar ook de levensduur van je favoriete oude paar wilt verlengen, moet je je schoenen regelmatig wassen (en op de juiste manier, om schade te voorkomen). Lees hieronder over de beste methoden om je schoenen schoon te maken.
Kunnen mijn schoenen in de wasmachine?
Allereerst: Nike raadt het af om je schoenen in de wasmachine te wassen. Een grondige handwas is de beste manier om te voorkomen dat je schoenen per ongeluk beschadigd raken. Als er grote items, zoals sneakers, in de wasmachine zitten, kan ook de wasmachine beschadigd raken.
De beste manier om je sneakers schoon te maken zonder ze te beschadigen, is door ze af te borstelen met een mild sopje en aan de lucht te laten drogen. Het is belangrijk om extra voorzichtig te zijn als je bepaalde materialen schoonmaakt, zoals suède.
Materialen: wat je moet weten voordat je sneakers wast
Sneakers van katoen, nylon, canvas of polyester kunnen meestal veilig met de hand gewassen worden in een mild sopje.
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Wees extra voorzichtig als je delicatere materialen moet schoonmaken, zoals leer of suède. Gebruik voor leren schoenen een zachte spons of leerbehandeling om vlekken te verwijderen. Boen zachtjes om te voorkomen dat je het leer beschadigt.
Omdat suède een delicaat materiaal is dat snel vocht absorbeert en vlekken krijgt, is het een goed idee om het met een beschermend middel te behandelen om vlekken te voorkomen.
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Zo bereid je vlekken voor op een wasbeurt
Je kunt vlekken op je sneakers behandelen voordat je de sneakers wast. Gebruik een mild sopje van een half kopje water en een eetlepel zuiveringszout. Als je witte azijn in huis hebt, kun je ook een kwart kopje water mixen met een kwart kopje witte azijn en een eetlepel zuiveringszout.
Pak een schone tandenborstel, maak de borstelharen nat en dip hem in het zuiveringszout. Wrijf de oplossing zacht over de vlek, wacht 10 tot 15 minuten en veeg het dan af met een schone, vochtige doek van microvezel of een handdoek.
Tip: je kunt met deze methode ook vlekken in kleding behandelen.
Als de onderkant van je tennisschoenen vol modder zit of er kleine stukjes grind of andere voorwerpen in moeilijk bereikbare spleten zitten, boen ze dan schoon met een zachte borstel, wat mild afwasmiddel en warm water. Spoel daarna af met water.
Veelgestelde vragen
Kunnen sneakers in de wasmachine?
Nike raadt het af om je schoenen in de wasmachine te wassen. De beste manier om je sneakers schoon te maken zonder ze te beschadigen, is door ze af te borstelen met een mild sopje en aan de lucht te laten drogen. Wees extra voorzichtig als je schoenen van suède schoonmaakt.
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Kun je sneakers in de droger stoppen?
De hitte van de droger kan je schoenen beschadigen, dus je kunt ze beter aan de lucht laten drogen.
Tekst: Claire Tak