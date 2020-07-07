Veel voedingsmiddelen die ontworpen zijn om kids aan te spreken, bevatten veel geraffineerde suiker en chemicaliën die worden toegevoegd om ze vers te houden, zegt Feit. Terwijl een zakje chips of een koekje af en toe prima is (dat geldt ook voor jullie, mama en papa), wil je dat je kinderen zo vaak mogelijk ongeraffineerde, voedzame voedingsmiddelen nuttigen. In plaats van bepaalde voeding als goed of slecht te labelen (waardoor een verstoorde relatie met voedsel zou kunnen ontstaan) kun je je eigen draai geven aan hun favoriete gerechten met ingrediënten waar je toezicht op hebt. "Niet alleen kan dit hen helpen om voedsel te zien als een groter concept dan het verpakte eten dat ze op tv zien, maar ze zullen ook samen met jou plezier hebben in de keuken, wat een positieve relatie met voedsel kan bevorderen," voegt Feit toe.



Probeer deze zelfgemaakte maaltijden, die rijk zijn aan gezonde koolhydraten om hun groeiende lichamen te voeden. Het belangrijkste is niet dat ze helemaal geen lekkernijen meer eten. Het gaat erom dat je kids zien dat je thuis net zulke heerlijke tussendoortjes en maaltijden kunt samenstellen met echt voedsel.