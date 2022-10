5 gezondheidsvoordelen van infraroodsauna's, volgens experts

Over het algemeen kun je het beste uitgaan van twee tot vier saunasessies per week, zegt Painter. Als je doel herstel is, ga dan na het trainen de sauna in.

Pas dry brushing toe voorafgaand aan je sessies, raadde Painter aan. Deze methode, waarbij je je lichaam masseert met een droge borstel met stugge haartjes, helpt het lymfesysteem afval via het zweet af te voeren. Begin hiervoor bij je voeten en borstel met grote cirkelbewegingen naar boven toe.

Ga vervolgens tussen de 5 en 30 minuten de sauna in (in een traditionele sauna meestal niet langer dan 15 minuten). Begin om te wennen aan de sauna met een temperatuur van 37 °C en voer dit geleidelijk op tot 60 °C, zegt Painter. Stap de sauna uit als je je oververhit voelt, zegt ze. Let hierbij op duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, een verhoogde hartslag, wazig zien, spierkramp en pijn.

Koel na de sauna geleidelijk af om grote schommelingen in de bloeddruk te voorkomen, zegt Painter. Probeer twee tot vijf minuten pauze te nemen voordat je een koude douche of dompelbad neemt.

Nog een belangrijke tip? Zorg dat je goed gehydrateerd bent voordat je een sauna instapt. "Het is belangrijk om minimaal 24 uur voor je sessie en meteen daarna goed te drinken, zodat je niet oververhit raakt, je je niet licht in je hoofd voelt of last krijgt van uitdroging," zegt Bhanote.

Probeer in totaal minimaal 2 liter water te drinken voor, tijdens en na je sessie, raadt arts Melissa Nicolletti aan.

"Als je door de sauna snel duizelig of licht in je hoofd wordt, of snel een lage bloeddruk hebt, neem dan extra elektrolyten in (tablet of in een drankje) om uitdroging te voorkomen," zegt Painter.