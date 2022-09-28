5 gezondheidsvoordelen van infraroodsauna's, volgens experts
Gezondheid en wellness
Verschillende experts leggen de wetenschap rond infraroodsaunagebruik uit en hoe infraroodsauna's je algehele gezondheid kunnen verbeteren.
Voor sommigen is de sauna een gebruikelijk ritueel na de work-out. En dat is niet voor niets. Deze kleine, warme ruimtes zorgen ervoor dat je gaat zweten en bieden meerdere gezondheidsvoordelen. En in tegenstelling tot traditionele sauna's, waarbij de lucht wordt verwarmd die vervolgens het lichaam weer verwarmt, verwarmen infraroodsauna's het lichaam rechtstreeks via infraroodlicht.
Traditionele sauna's kunnen warmer worden dan 80 °C, maar de temperatuur in infraroodsauna's ligt tussen de 40 °C en 60 °C, legt verpleegkundige Shaina Painter uit. Aangezien de temperatuur in een infraroodsauna lager ligt, voelt het comfortabeler en veiliger aan als je er langere tijd in zit.
"Ik raad mijn patiënten vaak infraroodsauna's aan en gebruik ze liever dan andere soorten sauna's," zegt Monisha Bhanote, integrale lifestyle-arts.
"Warmte van een infraroodsauna dringt dieper door in de huid dan de opgewarmde lucht van een sauna", zegt ze. "Daardoor zweet je al bij een lagere temperatuur meer."
Lees verder om te weten hoe deze vorm van zweettherapie zorgt voor een gevoel van ontspanning en welzijn.
5 mogelijke gezondheidsvoordelen van infraroodsauna's
Zowel infrarood- als traditionele sauna's bieden gezondheidsvoordelen, zoals een betere bloedcirculatie en een gezonder hart, zegt huisarts Rathna Nuti . Een infraroodsauna triggert eigenlijk dezelfde reacties in het lichaam als tijdens matige inspanning, zegt osteopaat Jennifer Bontreger. Lees hier hoe je dit kunt toepassen om je gezondheid en sportprestaties te verbeteren:
1.Kalmeert pijnlijke spieren
"Een verbeterde bloedcirculatie door een infraroodsessie kan zorgen voor een sneller spierherstel na fysieke inspanning," zegt Bontreger. "Regelmatig gebruik kan atleten zelfs helpen om hun prestaties te verbeteren."
Ze verwees hiervoor naar een kleinschalig onderzoek uit 2015 onder tien fysiek actieve mannen. Daaruit bleek dat 30 minuten in een infraroodsauna na een pittige conditietraining zorgde voor een beter neuromusculair herstel, in vergelijking met mannen die geen gebruik maakten van een sauna.
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2.Kan helpen bij chronische pijn
Infraroodsaunatherapie kan wel eens een veelbelovende methode zijn voor het behandelen van chronische pijn, zegt Bontreger. Ze verwijst hiervoor naar de resultaten van een kleinschalig onderzoek uit 2008. Patiënten met reumatoïde artritis en een ontstekingsziekte die bekend staat als de Ziekte van Bechterew voelden zich prettiger na acht saunasessies in de loop van vier weken.
3.Kan ontstekingen verminderen
Het gebruik van een infraroodsauna heeft een ontstekingsremmende werking op het vaatstelsel, zegt Painter. Sessies triggeren 'heat shock proteins': een soort proteïnen die worden geactiveerd door een verhoogde lichaamstemperatuur en die helpen celschade te verminderen die wordt veroorzaakt door reactieve zuurstofsoorten en andere vrije radicalen.
"Het is bewezen dat zogenaamde 'heat shock proteins' de levensduur verlengen en het algehele verouderingsproces beter laten verlopen," zegt Painter.
4.Ontgift het lichaam
"Saunatherapie, zowel in een traditionele of infraroodsauna, kan zorgen voor een betere afvoer van giftige stoffen door het lichaam," zegt Painter.
Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat het lichaam zware metalen liever door middel van zweet afvoert dan door urine of bloed, legt ze uit.
"Wanneer we onze toxische belasting verlagen, verminderen we mogelijk ook de oxidatieve schade, vroegtijdige celveroudering en verstoringen aan orgaansystemen, zoals het endocriene of cardiovasculaire systeem," zegt Painter.
5.Verlaagt de bloeddruk en zorgt voor een gezonder hart
Hartaandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak onder mannen, vrouwen en mensen uit de meeste etnische groeperingen in de V.S., volgens de Centers for Disease Control and Prevention. Studies hebben aangetoond dat infraroodsauna's kunnen zorgen voor een betere hartgezondheid en een lagere bloeddruk, zegt Painter.
Infraroodsauna's kunnen met name goed zijn voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door een verhoogd cholesterol, een hoge bloeddruk en diabetes. En volgens Painter is dat omdat het gebruik van infraroodsauna's kan zorgen voor een hogere productie van stikstofoxide. Hierdoor zetten de bloedvaten uit, wat zorgt voor een betere bloedstroom en -circulatie.
Dit blijkt ook uit onderzoek: in 2017 verscheen een onderzoek in het Journal of Human Hypertension waarin werd aangetoond dat één saunasessie van 30 minuten zorgde voor minder stijfheid in de aderen en een lagere bloeddruk. Voor een onderzoek in 2004 gingen patiënten met minimaal één coronaire risicofactor twee weken lang dagelijks in een infraroodsauna. Het resultaat was dat deelnemers een lagere systolische bloeddruk en lagere oxidatieve stressniveaus hadden. Een ander onderzoek uit 2004, waarbij naar patiënten met congestieve hartinsufficiëntie werd gekeken, toonde aan dat deelname aan een programma van twee weken met een dagelijkse infraroodsessie van 15 minuten zorgde voor een minder onregelmatige hartslag.
Tips voor het gebruik van infraroodsauna's
Over het algemeen kun je het beste uitgaan van twee tot vier saunasessies per week, zegt Painter. Als je doel herstel is, ga dan na het trainen de sauna in.
Pas dry brushing toe voorafgaand aan je sessies, raadde Painter aan. Deze methode, waarbij je je lichaam masseert met een droge borstel met stugge haartjes, helpt het lymfesysteem afval via het zweet af te voeren. Begin hiervoor bij je voeten en borstel met grote cirkelbewegingen naar boven toe.
Ga vervolgens tussen de 5 en 30 minuten de sauna in (in een traditionele sauna meestal niet langer dan 15 minuten). Begin om te wennen aan de sauna met een temperatuur van 37 °C en voer dit geleidelijk op tot 60 °C, zegt Painter. Stap de sauna uit als je je oververhit voelt, zegt ze. Let hierbij op duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, een verhoogde hartslag, wazig zien, spierkramp en pijn.
Koel na de sauna geleidelijk af om grote schommelingen in de bloeddruk te voorkomen, zegt Painter. Probeer twee tot vijf minuten pauze te nemen voordat je een koude douche of dompelbad neemt.
Nog een belangrijke tip? Zorg dat je goed gehydrateerd bent voordat je een sauna instapt. "Het is belangrijk om minimaal 24 uur voor je sessie en meteen daarna goed te drinken, zodat je niet oververhit raakt, je je niet licht in je hoofd voelt of last krijgt van uitdroging," zegt Bhanote.
Probeer in totaal minimaal 2 liter water te drinken voor, tijdens en na je sessie, raadt arts Melissa Nicolletti aan.
"Als je door de sauna snel duizelig of licht in je hoofd wordt, of snel een lage bloeddruk hebt, neem dan extra elektrolyten in (tablet of in een drankje) om uitdroging te voorkomen," zegt Painter.
Wie kunnen infraroodsauna's beter vermijden?
Raadpleeg altijd je huisarts wanneer je deze vorm van therapie overweegt. Arts Michelle Henne raadt af om een sauna in te gaan wanneer je aan een van de volgende aandoeningen lijdt:
- Ernstige aortaklepstenose (een hartaandoening)
- Pijn op de borst door een hartaandoening
- Recente hartaanval
- Recente beroerte
Daarnaast worden sauna's afgeraden voor ouderen, zwangere vrouwen en kinderen. Drink bovendien geen alcohol voor je de sauna in gaat.
Tekst: Dina Cheney