Hoeveel natrium zou ik per dag moeten consumeren?

De gemiddelde Amerikaan consumeert dagelijks ongeveer 3400 mg natrium. Volgens de U.S. Food and Drug Administration bevindt ruim 70% van die hoeveelheid zich in voorverpakte en bewerkte voeding, niet in het zout dat je tijdens het koken of eten toevoegt.

Je kunt het zoutvaatje wel aan de kant zetten, maar dat is misschien niet genoeg om je dagelijkse natriuminname tot het aanbevolen niveau terug te brengen. Leer in plaats daarvan hoe je etiketten moet lezen en verborgen zout kunt ontdekken.

De ingrediëntenlijst bestuderen

De voedingswaardetabel is je eerste informatiebron als je minder natrium wilt binnenkrijgen. Op de productverpakking vind je de hoeveelheid zout of natrium per portie en het percentage van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid of ADH is hoeveel je per dag zou moeten binnenkrijgen. Voor natrium is dat dus 2300 milligram in de VS. Bevat iets dus 575 milligram natrium, dan zou je er per portie maar liefst 25% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natrium mee binnenkrijgen.

Hou er ook rekening mee dat de hoeveelheid natrium op de verpakking alle soorten natrium beslaat, dus niet alleen zout. Keukenzout is een combinatie van natrium en chloride. Andere levensmiddelenadditieven, zoals mononatriumglutamaat (MSG), natriumbicarbonaat (zuiveringszout), natriumnitriet en natriumbenzoaat, bevatten ook natrium. Als een levensmiddel één of meer van deze ingrediënten bevat, dragen die bij aan de totale hoeveelheid natrium die op het voedingswaarde-etiket staat vermeld.

Natriumrijke voeding

Veel kant-en-klaarmaaltijden bevatten veel natrium, en niet alleen de maaltijden waarvan je dat verwacht. Natrium wordt natuurlijk gebruikt om voedsel op smaak te brengen, maar het wordt ook gebruikt om vocht vast te houden. Daarnaast fungeert het als conserveringsmiddel. Natrium kan dus ook voorkomen in zoet voedsel, zoals gebak of ontbijtgranen.

Voedingsmiddelen met vaak een hoog natriumgehalte zijn onder andere:

Hamburgers

Burrito's/wraps

Eiergerechten

Vleeswaren

Pizza

Kant-en-klare pastagerechten

Kant-en-klare snacks, zoals chips, crackers en popcorn

Gevogelte

Soepen

Taco's

Natriumarme voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen in hun natuurlijke, onbewerkte vorm (zoals hele vruchten, hele groenten, onbewerkte granen, etc.) bevatten waarschijnlijk minder natrium dan hun bereide tegenhangers. Een maïskolf bevat bijvoorbeeld van nature wel wat natrium, maar in het algemeen veel minder dan maïs uit blik. Ga dus om minder zout te eten op zoek naar voedingsmiddelen die zo puur mogelijk zijn.

Bij verpakte en kant-en-klare producten kun je kijken naar de voedingswaarden op de verpakking om de producten te vinden die minder natrium bevatten. Maar niet alle woorden op de etiketten verwijzen overduidelijk naar zout. Let daarom op onderstaande richtlijnen (gebaseerd op Amerikaanse standaarden).

Zonder zout of natriumvrij: bevat maximaal 5 mg natrium per portie

Zeer laag natriumgehalte: bevat maximaal 35 mg natrium per portie

Natriumarm of laag zoutgehalte: bevat maximaal 140 mg natrium per portie

Gereduceerd natrium: bevat minimaal 25% minder zout dan gemiddeld

Laag natriumgehalte of licht gezouten: bevat minimaal 50% minder zout dan gemiddeld