Elke hardloper heeft eigen voorkeuren wat betreft hardloopschoenen. Er is namelijk geen goede of foute keuze. Het belangrijkste is dat je voeten comfortabel aanvoelen, zegt Nike hardloopcoach Lydia O'Donnell.

"Bij het passen van hardloopschoenen draait alles om persoonlijke voorkeur. Sommige hardlopers houden van losser zittende schoenen, met ruimte voor hun tenen om te ademen, terwijl anderen liever een aansluitend en omsloten gevoel hebben", zegt ze. "Het zal even duren voordat je de juiste balans hebt gevonden, maar om te beginnen is het handig om te weten wat een 'normaal' niveau van comfort is."

Om je hierbij te helpen, hebben we Nike experts en hardloopcoaches gevraagd waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste hardloopschoen.