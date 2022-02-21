Tips om zweetvlekken uit je headgear te krijgen

Het is misschien verleidelijk om je zweterige pet in de wasmachine te gooien met je andere vuile trainingsgear, maar sommige experts op dit gebied raden dat af.

Whirlpool, een fabrikant van wasmachines, adviseert bijvoorbeeld om je pet met de hand te wassen in plaats van hem in de wasmachine te gooien. Op die manier voorkom je dat hij verbuigt en de structuur mogelijk beschadigd raakt.

Een andere belangrijke fabrikant van wasmachines, Maytag, zegt daarentegen dat het afhangt van het soort headgear dat je wilt wassen. Zo kunnen kledingstukken van katoen, een katoenmix, acryl of mesh stevig genoeg zijn om de wasmachine te overleven, vooral als je een koud programma of een fijnwasprogramma kiest.

Tip van de pro's: bekijk het waslabel van de pet voor instructies. Stop je je pet toch in de wasmachine, volg dan deze aanwijzingen: