Tips om zweetvlekken uit je headgear te krijgen

Zo krijg je zweetvlekken uit je pet
Productonderhoud
Volg deze tips om de klep schoon en zweetvrij te houden.
Ben jij iemand die een pet opzet voordat je naar de sportschool gaat of met vrienden afspreekt? Dan weet je als geen ander hoeveel zweet er zich in je pet kan ophopen. Maar de vraag is: hoe krijg je al die zweetvlekken uit je pet om te voorkomen dat deze beschadigt?
Hint: de wasmachine is misschien niet de beste oplossing om zweetvlekken uit je pet te verwijderen.
Moet je de wasmachine vermijden als je je pet schoonmaakt?
Het is misschien verleidelijk om je zweterige pet in de wasmachine te gooien met je andere vuile trainingsgear, maar sommige experts op dit gebied raden dat af.
Whirlpool, een fabrikant van wasmachines, adviseert bijvoorbeeld om je pet met de hand te wassen in plaats van hem in de wasmachine te gooien. Op die manier voorkom je dat hij verbuigt en de structuur mogelijk beschadigd raakt.
Een andere belangrijke fabrikant van wasmachines, Maytag, zegt daarentegen dat het afhangt van het soort headgear dat je wilt wassen. Zo kunnen kledingstukken van katoen, een katoenmix, acryl of mesh stevig genoeg zijn om de wasmachine te overleven, vooral als je een koud programma of een fijnwasprogramma kiest.
Tip van de pro's: bekijk het waslabel van de pet voor instructies. Stop je je pet toch in de wasmachine, volg dan deze aanwijzingen:
Controleer of de pet een waslabel heeft met reinigingsinstructies. Je kunt deze het beste opvolgen.
Maak een reinigingspasta. Meng ½ kopje zuiveringszout, 1 eetlepel zout en 1 eetlepel waterstofperoxide in een kleine kom.
Kies een plekje op de pet dat niet zichtbaar is om de pasta te testen.
Als de test aantoont dat je de pasta veilig kunt gebruiken, breng je deze met een zachte borstel voorzichtig aan op de binnenkant van je pet. Focus op de zweetband van de pet.
Laat de pasta ongeveer 20 minuten intrekken.
Dompel de pet onder in koel, schoon water om de pasta te verwijderen. Als dit niet mogelijk is, verwijder je de pasta met een vochtige handdoek.
Laat de pet aan de lucht drogen. Je kunt hem op een omgekeerde kom of een vergelijkbaar voorwerp plaatsen om de pet zijn normale vorm terug te geven.
Je pet met de hand wassen
Controleer eerst of er een label met wasinstructies op de klep zit.
Wrijf, voordat je echt gaat wassen, een klein beetje wasmiddel of vlekverwijderingspoeder met water op een deel van de pet dat niet zichtbaar is voor anderen. Als de kleur een beetje doorloopt, gebruik je voor het schoonmaken alleen water.
Besteed extra aandacht aan het schoonmaken van een vintage pet. Waarom? Sommige oudere petten hebben een kartonnen klep in plaats van de meer gebruikelijke plastic klep die je tegenwoordig ziet. Over het algemeen hebben petten van vóór 1983 een kartonnen klep. Als dat het geval is, laat je de pet niet weken. Haal alleen de vlekken eruit om beschadigingen te voorkomen.
Zweet uit je pet wassen
Als je hebt geconstateerd dat de pet met meer dan alleen water kan worden gewassen, volg je deze stappen:
Vul een wasbak of emmer met koud of warm water. Voeg er een paar druppels wasmiddel of een eetlepel vlekverwijderingspoeder aan toe. Vermijd het gebruik van een wasmiddel met bleekmiddel of een alternatief voor bleekmiddel, zodat de kleur van de pet behouden blijft.
Laat de pet ongeveer 15 minuten in het water weken.
Spoel hem af met koud of warm water.
Dep de pet voorzichtig droog met een handdoek.
Geef de pet zijn vorm terug. Plaats de pet op een omgekeerd koffieblik, een kommetje of een ander bakje dat de vorm van je hoofd heeft.
Laat de pet volledig drogen.
Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van een honkbalpet van wol. Wol is teer en kan gemakkelijk zijn vorm verliezen. Om een wollen pet schoon te maken, gebruik je een mild wasmiddel voor wol. Verdun het wasmiddel met water en schrob het hoofddeksel voorzichtig schoon.
GERELATEERD: Tips voor het wassen van je hoodie
Zo krijg je hardnekkige zweetvlekken uit je pet
Stel je voor dat je je pet niet hebt gewassen na een aantal intensieve work-outs. Wat doe je dan?
Maak alleen de extra vuile plekken schoon met meer wasmiddel dat je met water verdunt.
Schrob de plekken met een tandenborstel of een andere kleine borstel.
Laat de pet een paar uur weken en controleer af en toe of er plekken zijn die meer aandacht nodig hebben. Spoel de pet vervolgens af met koud of warm water en dep hem droog met een handdoek.
Breng de pet opnieuw in vorm door hem te dragen tot hij droog is of door hem op een voorwerp te plaatsen dat dezelfde vorm heeft als je hoofd.
Om hardnekkige zweetvlekken op de binnenrand te verwijderen, wrijf je ze in met shampoo om de lichaamsoliën te ontbinden.
Zo voorkom je zweetvlekken op je pet
Als je je pet minder vaak schoon wilt maken, kun je er een vlekwerend middel op spuiten.
Om de pet op te frissen, strooi je een beetje zuiveringszout aan de binnenkant en laat je het een paar minuten inwerken. Schud het zuiveringszout eruit voordat je de pet opzet en naar de sportschool of softbaltraining gaat, of waar je hoofd ook maar naar staat.
Op zoek naar nieuwe trainingsheadgear, zweetbanden of zonnekleppen? Ga dan naar Nike.com.