De speciale editie van de Nike Vomero Premium en Pegasus Premium van Melitta Baumeister

Melitta Baumeister’s Special Edition Nike Vomero en Pegasus Premium: voor wie zelfexpressie en individualiteit omarmt
Productnieuws
In de versie van modeontwerper Melitta Baumeister van deze geliefde Nike hardloopschoenen staan stijl, zelfexpressie en individualiteit centraal voor mensen die hun onvolkomenheden omarmen en niet bang zijn om op te vallen.
- De high-end modeontwerpster Melitta Baumeister heeft in haar eerste merkcollaboratie haar eigen draai gegeven aan twee populaire Nike hardloopschoenen: de Vomero Premium en de Pegasus Premium.
- In Baumeister’s interpretatie worden high fashion en topprestaties gecombineerd tot stijlvolle hardloopschoenen die ideaal zijn voor het dagelijkse leven in de stad.
- De Vomero Premium en Pegasus Premium van Nike en Baumeister zijn geïnspireerd op het idee 'Run Like No One Is Watching', een boodschap over voor jezelf hardlopen en het plezier van beweging herontdekken.
- Beide modellen zijn vanaf 1 april 2026 verkrijgbaar op MelittaBaumeister.com, vanaf 7 april 2026 bij Dover Street Market-filialen in New York, Los Angeles, Parijs, Londen, Peking, Ginza en Singapore, en vanaf 8 april 2026 bij SNKRS en geselecteerde Nike en NBHD global retail locaties wereldwijd.
High fashion en high performance zijn samengesmolten. Nike en Melitta Baumeister hebben de handen ineengeslagen om de ultracomfortabele Vomero Premium en de ultra-responsieve Pegasus Premium hardloopschoenen opnieuw vorm te geven voor het dagelijkse stadsleven. Baumeister, bekend om haar structurele, high-end kledingontwerpen, voegt met haar artistieke oog stijl toe aan deze populaire Nike hardloopmodellen en bewijst daarmee dat hardloopschoenen echt voor iedereen en voor elke dag zijn.
Fans van Nike hardloopschoenen die waarde hechten aan zelfexpressie kunnen in de eerste week van april 2026 een paar bemachtigen op MelittaBaumeister.com, bij SNKRS, op meerdere Dover Street Market-locaties over de hele wereld en in geselecteerde Nike en NBHD winkels wereldwijd.
Nike Vomero Premium vs. Pegasus Premium: wat is het verschil?
De Vomero Premium, geïntroduceerd in oktober 2025, is een Nike hardloopschoen die de nadruk legt op comfort tijdens dagelijkse runs. De Vomero Premium tilt de demping van de Nike Vomero 18 nog verder naar een hoger niveau dankzij de ultrazachte middenzool van ZoomX foam over de hele lengte. Het hoogtepunt van de Vomero Premium zijn echter de dubbele Air Zoom units bij de voorvoet en in de hak, die zorgen voor een superzacht en veerkrachtig gevoel. Daarentegen staat de Pegasus Premium, die in januari 2025 voor het eerst werd uitgebracht, bekend om zijn maximale responsiviteit, dankzij Nike’s eerste voorgevormde, zichtbare Air Zoom unit.
De Vomero Premium en de Pegasus Premium zijn vergelijkbare hardloopschoenen voor op straat, met een iets andere nadruk. De Vomero Premium is superzacht en biedt bescherming, dankzij de extra demping,
zachte, gewatteerde bovenwerk en een brede, stabiele basis. De Pegasus Premium is daarentegen steviger en responsiever voor meer voortstuwing, met een dunner en beter ventilerend bovenwerk.
Beide schoenen zijn uitstekend geschikt voor dagelijkse runs, maar de Vomero Premium biedt meer comfort tijdens langere runs, terwijl de Pegasus Premium beter geschikt is voor snellere runs.
Wat voegt Melitta Baumeister toe aan de Vomero Premium en de Pegasus Premium?
De designs van Baumeister spreken stijlvolle, alledaagse atleten aan en sluiten aan bij de Nike mantra 'Iedereen die een lichaam heeft, is een atleet'.Baumeister, bekend om haar onconventionele esthetiek en haar vermogen om alledaagse ontwerpen naar een hoger niveau te tillen, is de ideale samenwerkingspartner.
De Vomero Premium en de Pegasus Premium van Baumeister zijn echte kunstwerken, met hun gedurfde kleurkeuzes – Total Orange en Volt-neongroen – en subtiele variaties in gelaagde kleuren. Elke schoen is met de hand beschilderd, waardoor geen twee schoenen precies hetzelfde zijn. Volgens Baumeister sluit dit aan bij het idee om onze onvolkomenheden te omarmen en voor onszelf te bewegen in plaats van naar perfectie te streven. "Het gaat erom voor jezelf te hardlopen, niet voor iemand anders", zegt ze.
Als je beide modellen goed bekijkt, zie je designdetails, zoals Baumeister’s ogen en handen en overal MB merkdetails, die voorwerpen een persoonlijk tintje geven.
"Zowel de Vomero Premium als de Pegasus Premium zijn iconische series die al tientallen jaren onmisbaar zijn in de hardloopcommunity", zegt ze. "Door zoiets belangrijks opnieuw vorm te geven, voor recreatieve hardlopers en met het idee dat je beweegt voor jezelf, kon ik een belangrijke paradox creëren. De designs zijn kunstzinnig en levendig. Elk handgeschilderd paar Vomero Premium is getransformeerd tot een uniek object met een menselijke touch. De verf is het bewijs, geen decoratie. De Pegasus Premium omarmt de paradox daarentegen met een opvallend, neonkleurig ontwerp dat hardlopers uitnodigt om vrij te bewegen, zelfs als de schoen hen lijkt te observeren."
Vergelijking tussen de Melitta Baumeister x Vomero Premium en de Pegasus Premium
De door Melitta Baumeister opnieuw ontworpen Vomero Premium staat bekend om zijn ultieme demping en comfort dankzij de dubbele Air Zoom units en de ZoomX middenzool over de hele lengte, en wordt aangeboden in Total Orange. De combinatie van MB merkdetails en handgeschilderde accenten zorgt voor een opvallende, unieke look die zowel fans van de ontwerper als liefhebbers van kunst en haute couture zullen waarderen.
De Pegasus Premium is een veelzijdige hardloopschoen voor elke dag die de nadruk legt op responsiviteit, en de versie van de ontwerper stelt niet teleur. De Melitta Pegasus Premium is voorzien van een voorgevormde Air Zoom unit die op een laag van ZoomX en ReactX foam rust en wordt uitgevoerd in Volt, een neongroene kleur die uniek is voor Nike.
Net als de Vomero Premium heeft de Pegasus Premium dezelfde MB branding, kleurlagen en handgeschilderde details.
Voor wie de Melitta Baumeister x Vomero Premium en de Pegasus Premium bedoeld zijn
Deze unieke versies van de Vomero Premium en de Pegasus Premium zijn ideaal voor mensen die net zoveel van stijl houden als van hardlopen. Hieronder vallen hardlopers die waarde hechten aan zelfexpressie, fans van Nike hardloopschoenen die op zoek zijn naar premium designs of designs in beperkte oplage, verzamelaars die een handgeschilderd paar voor hun collectie willen en anderen die geïnteresseerd zijn in de hardlooptechnologie van Nike.
Wanneer en waar zijn de Melitta Baumeister x Vomero Premium en de Pegasus Premium verkrijgbaar?
Beide speciale kleurvarianten van de Nike Vomero Premium en de Pegasus Premium zijn vanaf 1 april 2026 verkrijgbaar op MelittaBaumeister.com, vanaf 7 april 2026 bij Dover Street Market filialen in New York, Los Angeles, Parijs, Londen, Peking, Ginza en Singapore, en vanaf 8 april 2026 bij SNKRS en geselecteerde Nike en Nike Neighborhood filialen wereldwijd.
Veelgestelde vragen over de Melitta Baumeister x Vomero Premium en de Melitta Baumeister x Pegasus Premium
Wanneer wordt de Melitta Baumeister x Nike-collectie gelanceerd?
De Melitta Baumeister x Nike-collectie is in de eerste week van april 2026 uitgebracht.
Waar kun je de Melitta Baumeister x Nike-collectie kopen?
Je kunt de Melitta Baumeister x Nike-collectie vinden op MelittaBaumeister.com, bij Dover Street Market filialen in New York, Los Angeles, Parijs, Londen, Peking, Ginza en Singapore, en bij SNKRS en geselecteerde Nike en NBHD retaillocaties.
Wat is het verschil tussen de Nike Pegasus en de Vomero?
Het verschil tussen de Nike Vomero- en de Pegasus-hardloopschoenen is dat de zachte Vomero beter geschikt is voor wie prioriteit geeft aan een zacht, gedempt gevoel tijdens gemakkelijke of lange herstelruns, terwijl de stevigere en meer responsieve Pegasus beter geschikt is voor snellere trainingsruns.
Wat is er uniek aan de Melitta Baumeister x Nike-collectie?
Wat de Melitta Baumeister x Nike-collectie uniek maakt, zijn de gedurfde, met de hand geschilderde ontwerpen met subtiele kleurvariaties. De collectie geeft een stijlvolle draai aan deze iconische Nike hardloopschoenen en is bij uitstek geschikt voor mensen die waarde hechten aan zelfexpressie.