De speciale editie van de Nike Vomero Premium en Pegasus Premium van Melitta Baumeister

De designs van Baumeister spreken stijlvolle, alledaagse atleten aan en sluiten aan bij de Nike mantra 'Iedereen die een lichaam heeft, is een atleet'.Baumeister, bekend om haar onconventionele esthetiek en haar vermogen om alledaagse ontwerpen naar een hoger niveau te tillen, is de ideale samenwerkingspartner.

De Vomero Premium en de Pegasus Premium van Baumeister zijn echte kunstwerken, met hun gedurfde kleurkeuzes – Total Orange en Volt-neongroen – en subtiele variaties in gelaagde kleuren. Elke schoen is met de hand beschilderd, waardoor geen twee schoenen precies hetzelfde zijn. Volgens Baumeister sluit dit aan bij het idee om onze onvolkomenheden te omarmen en voor onszelf te bewegen in plaats van naar perfectie te streven. "Het gaat erom voor jezelf te hardlopen, niet voor iemand anders", zegt ze.

Als je beide modellen goed bekijkt, zie je designdetails, zoals Baumeister’s ogen en handen en overal MB merkdetails, die voorwerpen een persoonlijk tintje geven.

"Zowel de Vomero Premium als de Pegasus Premium zijn iconische series die al tientallen jaren onmisbaar zijn in de hardloopcommunity", zegt ze. "Door zoiets belangrijks opnieuw vorm te geven, voor recreatieve hardlopers en met het idee dat je beweegt voor jezelf, kon ik een belangrijke paradox creëren. De designs zijn kunstzinnig en levendig. Elk handgeschilderd paar Vomero Premium is getransformeerd tot een uniek object met een menselijke touch. De verf is het bewijs, geen decoratie. De Pegasus Premium omarmt de paradox daarentegen met een opvallend, neonkleurig ontwerp dat hardlopers uitnodigt om vrij te bewegen, zelfs als de schoen hen lijkt te observeren."