Hardloopaccessoires voor de winter: eropuit bij koud weer
Koud weer houdt jou niet tegen door onze hardloopaccessoires voor in de winter. Of je nu over asfalt loopt of aan trailrunning doet, we hebben alles wat je nodig hebt om je doelen te bereiken. Houd je handen comfortabel in handschoenen van Nike die je natuurlijke lichaamswarmte goed vasthouden. De lichte stof voelt niet dik of zwaar aan. Door de touchscreen-stof op de vingers en de textuur in je handpalm, kun je al lopend je telefoon gebruiken. Kijk ook eens naar winterhandschoenen voor hardlopen met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid, naar de buitenkant van de stof. Daar kan het sneller verdampen. Het resultaat? Jij kunt lekker doorlopen, kilometer na kilometer.
Buiten trainen betekent niet dat je bent overgeleverd aan het weer. Met onze winterse hardloopspullen houd je wind en regen tegen, zodat jij warm en comfortabel kunt sporten. Denk aan hoge sokken die je enkels beschermen en sleeves die je zó als extra laagje onder je top schuift. Kies bij echt koud weer voor een nekwarmer met Nike Therma-FIT technologie. Die houdt de natuurlijke warmte van je lichaam vast, zodat je goed op temperatuur blijft. De waterafstotende stoffen en platte naden houden vocht tegen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor hardloopaccessoires voor de winter met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.