De vijf beste hardloophandschoenen die je bij Nike kunt kopen

De beste Nike hardloophandschoenen
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Deze hardloophandschoenen van Nike zijn ontworpen om atleten comfortabel te houden bij lage temperaturen.
Wanneer de omstandigheden veilig zijn, hoeft winterweer je trainingsschema niet te verstoren. Je kunt verdoofde, bevroren vingers voorkomen met een paar goed ontworpen hardloophandschoenen.
Nike hardloophandschoenen zijn gemaakt van warm, sneldrogend materiaal waarmee je handen warm blijven zonder klam te worden. En al deze tophandschoenen van Nike hebben touchscreenvriendelijke vingertoppen waarmee je apps zoals Nike Run Club gemakkelijk kunt bedienen.
Lees verder om meer te ontdekken over de beste Nike hardloophandschoenen en kies welke stijl voor jou de beste is.
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De beste Nike hardloophandschoenen
1.Verstelbaar tijdens je run: Nike Transform hardloophandschoenen voor dames
Nike Transform hardloophandschoenen hebben een handschoen met Nike Dri-FIT technologie als onderlaag en een want als bovenlaag om de handen te beschermen tegen wind en nattigheid en extra isolatie te bieden. Wanneer je handen tijdens de run warm worden, kun je de want afdoen.
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2.Voor de koudste runs: Nike Sphere 360 hardloophandschoenen voor mannen en vrouwen
Nike Sphere 360 handschoenen hebben een isolerend design dat de lichaamswarmte van een atleet laat circuleren om zo de handen van handpalm tot vingertoppen aangenaam warm te houden. De handschoenen hebben bovendien nauwsluitende boorden en een graphic met reflecterend design.
3.Voor lange duurlopen: Nike Accelerate hardloophandschoenen voor mannen en vrouwen
Wil je lange afstanden bij koud weer lopen? Kies dan voor lichte, ventilerende handschoenen om ongewenst klamme handen te vermijden. De Nike Accelerate hardloophandschoenen zijn gemaakt van luchtig, zweetafvoerend materiaal dat je handen warm en droog houdt, terwijl de nauwsluitende boorden de warmte binnenhouden.
4.Licht en bedekkend: Nike Base Layer hardloophandschoenen voor dames
Dankzij het lichte, sneldrogende materiaal zijn de Nike Base Layer hardloophandschoenen ideaal voor atleten die een lichte bedekking willen bij zachtere temperaturen. Op de koudste dagen kunnen ze gemakkelijk als laagje onder een ander paar handschoenen worden gedragen dankzij het dunne, lage profiel.
5.Voor natte, winderige runs: Nike Shield Phenom hardloophandschoenen mannen en vrouwen
Voor hardlopers die met de zwaarste omstandigheden te maken krijgen, zijn de Nike Shield Phenom hardloophandschoenen een topkeuze. De buitenlaag van de handschoen is waterdicht en windbestendig, terwijl de binnenlaag bestaat uit zacht, comfortabel materiaal. Dankzij de clips kunnen de handschoenen gemakkelijk samen worden opgeborgen.
Tekst: Julia Sullivan, door A.C.E. gecertificeerde personal trainer