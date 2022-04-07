Bekkenfysiotherapeut Ann Nwabuebo over de bekkenbodem

Trained Podcast: Werk aan je bekken met Ann Nwabuebo
Coaching
Weet je welke spieren je waarschijnlijk niet traint? Je bekkenbodemspieren. Deze expert legt ons uit welke spieren dat zijn en waarom het zo belangrijk is om ze te trainen.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Net als vele anderen met bekkenbodemproblemen had Ann Nwabuebo, doctor in de fysiotherapie, jarenlang geen idee waardoor haar klachten veroorzaakt werden. Pas nadat een fysiotherapeut haar pijnklachten en plasfrequentie als atypisch bestempelde, begon ze te beseffen dat dit behandelbaar was. Al na een paar behandelsessies voelde dr. Ann dat het hielp. Daarna besloot ze zich professioneel te bekwamen als bekkenspecialist, zodat ze anderen net zo zou kunnen behandelen. Daarom is Ann, tevens oprichter en CEO van Body Connect Physical Therapy, nu te gast bij Jaclyn Byrer. Ze hoopt het stigma rond een problematische bekkenbodem te bespreken zodat deze problemen kunnen worden voorkomen. Ook zal ze aangeven wanneer het nodig is professionele hulp in te roepen. Door de oefeningen die ze geeft voor het trainen van de bekkenbodemspieren, helpt ze allerlei mensen, ongeacht hun gender, conditie of stadium van moederschap, en zorgt ze ervoor dat een zwakke bekkenbodem niet langer een beperkende factor in hun leven is.
"Als je er meer van weet, begrijp je beter dat problemen van de bekkenbodemspieren behandeld kunnen worden."
Ann Nwabuebo
DPT, bekkenbodemtherapeut en oprichter van Body Connect Physical Therapy
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.