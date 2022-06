Bekkenfysiotherapeut Ann Nwabuebo over de bekkenbodem

Net als vele anderen met bekkenbodemproblemen had Ann Nwabuebo, doctor in de fysiotherapie, jarenlang geen idee waardoor haar klachten veroorzaakt werden. Pas nadat een fysiotherapeut haar pijnklachten en plasfrequentie als atypisch bestempelde, begon ze te beseffen dat dit behandelbaar was. Al na een paar behandelsessies voelde dr. Ann dat het hielp. Daarna besloot ze zich professioneel te bekwamen als bekkenspecialist, zodat ze anderen net zo zou kunnen behandelen. Daarom is Ann, tevens oprichter en CEO van Body Connect Physical Therapy, nu te gast bij Jaclyn Byrer. Ze hoopt het stigma rond een problematische bekkenbodem te bespreken zodat deze problemen kunnen worden voorkomen. Ook zal ze aangeven wanneer het nodig is professionele hulp in te roepen. Door de oefeningen die ze geeft voor het trainen van de bekkenbodemspieren, helpt ze allerlei mensen, ongeacht hun gender, conditie of stadium van moederschap, en zorgt ze ervoor dat een zwakke bekkenbodem niet langer een beperkende factor in hun leven is.