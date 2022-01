Waarom fietsen goed is als je pijn in je knieën hebt

De juiste fiets

Als het gaat om wat voor fiets het beste is voor slechte knieën, is er niet één antwoord dat perfect is voor iedereen. Het belangrijkste is dat je de juiste maat kiest. Bij de fietsenmaker in de buurt kunnen ze je helpen om de juiste fiets te vinden voor jou. Met de juiste maat fiets voorkom je dat je je kniepijn erger maakt met het fietsen.



Het belangrijkste is hoe hoog je het zadel hebt staan. Als het te hoog of te laag afgesteld staat, buigen je knieën niet op de goede manier als je trapt. In de optimale stand buigt je knie in een hoek van 45 graden als je trapper op het hoogste punt staat. Ook de knie van je gestrekte been is nog lichtjes gebogen.



Controleer hoe de trappers staan als je aanpassingen maakt. Hoe dicht die op het frame staan kan ook meespelen in kniepijn. Je kunt testen of ze goed staan door je voeten midden op het pedaal te zetten, met je tenen naar voren. Als dit geen pijn doet, staan de trappers goed.