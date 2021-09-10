Nieuwe voorbeelden

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Emma Meesseman
Wees ambitieus, maar blijf met beide benen op de grond staan. Ondanks alles wat ze tot nu toe al heeft bereikt, blijft hoogvlieger en WNBA-speler Emma Meesseman nog altijd gewoon 'Emma uit Ieper'.
Hoewel ze al veel heeft bereikt, is ze altijd trouw aan zichzelf gebleven. We praten met haar over hoe de mensen om haar heen en de stad waar ze is opgegroeid haar hebben gemaakt tot de persoon die ze nu is. Of ze nu bij haar vrienden en familie is of de wereld rondreist met haar team, Emma blijft altijd 'gewoon' Emma.
Je komt heel rustig en nuchter over. Hoe belangrijk is je geboortegrond voor je?
EMMA: Ik vind het heel belangrijk om te weten waar ik vandaan kom. De mensen hier zijn erg nuchter en zo ben ik dus ook opgegroeid. Wat ik ook heb gedaan en bereikt, ik ben altijd gewoon Emma gebleven. Ze kennen me hier zoals ik echt ben, niet als Emma die in Rusland speelt, Emma die in Amerika speelt of Emma de MVP. Voor hen ben ik gewoon Emma. En daarom kom ik altijd graag thuis.
''Ze kennen me hier zoals ik echt ben, niet als Emma die in Rusland speelt, Emma die in Amerika speelt of Emma de MVP. Voor hen ben ik gewoon Emma.''
– Emma Meesseman
Wat zou je doen als een van je vrienden dacht dat je naast je schoenen was gaan lopen?
EMMA: Ik zou me schamen, denk ik. Ik heb mijn hele leven juist geprobeerd om vooral nuchter te blijven.
En als iemand die me goed kent, zou zeggen: "Dat is een kant die je nog nooit hebt laten zien en ik vind het maar niets", dan weet ik niet hoe ik daarop zou reageren, omdat ik dat heel erg zou vinden. Ik hou niet van mensen die veranderen nadat ze iets bereikt hebben. Ik zie mensen die nog niet eens zo heel veel bereikt hebben, maar zich dan toch al anders gaan gedragen — ik hou daar echt niet van. Als iemand om die reden verandert, dan hoef ik die niet om me heen te hebben.
"Wat ik ook heb gedaan en bereikt, ik ben altijd gewoon Emma gebleven."
– Emma Meesseman
Je kijkt op naar je moeder. Wat heb je van haar geleerd en heeft ze nog steeds een grote invloed op je leven?
EMMA: Ik heb mijn moeder nooit zien spelen, maar mensen hebben me verteld dat ze echt heel goed was en veel prijzen heeft gewonnen. Dat werkte echt heel motiverend voor mij, competitief als ik ben. Ik wilde beter worden dan mijn moeder. Maar ze heeft nooit druk op me uitgeoefend om ook te gaan basketballen. We waren al vroeg overeengekomen dat ze mijn moeder was en niet mijn coach. De belangrijkste les die ik van haar geleerd heb is om het simpel te houden en vooral mezelf te blijven. Daar hebben zij en mijn vader goed voor gezorgd. Je zal mij nooit naast mijn schoenen zien lopen en ik wil altijd mezelf blijven.
"Hou het simpel en blijf jezelf."
– Emma Meesseman
Hoe heeft sport je geholpen in je privéleven? Je zei eerder dat je als speler meer zelfvertrouwen hebt gekregen tijdens je verblijf in Amerika. Is dat ook zo in het dagelijkse leven?
EMMA: Ik denk het wel. Basketbal heeft me ook in mijn privéleven meer zelfvertrouwen gegeven, omdat ik lang én een meisje ben. Ik denk dat het zonder basketbal moeilijker was geweest om mezelf en mijn lichaam te accepteren. Nu ben ik onderdeel van een wereld waar iedereen lang is en waarin ik iets kan bereiken omdat ik lang ben. Dat heeft me zeker geholpen om zekerder van mezelf te worden.
''Nu ben ik onderdeel van een wereld waar iedereen lang is en waarin ik iets kan bereiken omdat ik lang ben.''
– Emma Meesseman
Regisseur: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotograaf: Jaimy Gail @jaimygail
Tweede fotograaf: Boris Lutters
Jezelf blijven met Emma Meesseman
"Ik hou niet van mensen die veranderen, nadat ze iets bereikt hebben. Ik zie mensen die nog niet eens zo heel veel bereikt hebben, maar zich dan toch al anders gaan gedragen — ik hou daar echt niet van", zegt Emma. Voor deze wereldreiziger, die stiekem ook een huismus is, draait het allemaal om trouw aan jezelf blijven en gewoon zijn wie je bent. Luister, leer en probeer net als Emma jezelf te blijven.