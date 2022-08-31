Dit moet je weten over het eerste gebruik van een nieuwe honkbalhandschoen

Zo zet je een nieuwe honkbal- of softbalhandschoen naar je hand
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Met deze tips verander je een stijve, nieuwe handschoen in eentje die goed past en nog jaren meegaat.
Een nieuwe honkbal- of softbalhandschoen is een dure maar belangrijke investering die vele seizoenen mee kan gaan. Elke honkbalspeler weet dat je een nieuwe handschoen eerst soepel moet maken en naar je hand moet zetten voor je er mee gaat spelen. De handschoen moet als een natuurlijk verlengstuk van je hand aanvoelen, waarmee je de bal eenvoudig en stevig vast kan pakken.
Maar manipuleer het leer niet overal op dezelfde manier, waarschuwt George Capen, werpcoach bij Georgetown University en zelf voormalig werper in de Amerikaanse Minor League.
"Je moet het leer alleen op bepaalde plekken soepel maken", zegt hij. "Het ergste dat je kan gebeuren is dat het leer van de handschoen inderdaad lekker zacht en flexibel is, maar dat je er niet goed mee kan vangen of het gewoon niet lekker aanvoelt in je hand."
Je moet het leer juist plooibaar genoeg maken om de handschoen helemaal dicht te kunnen knijpen, maar er ook voor zorgen dat hij je hand goed omsluit en de vorm ervan bij je speelstijl past. Volg deze tips van Capen en Megan Rembielak, jeugdcoach uit West Palm Beach in Florida en voormalig softbalspeler op universitair niveau, om een nieuwe handschoen naar je hand te zetten en er het hele seizoen plezier van te hebben.
Waarom moet je een honkbal- of softbalhandschoen soepel maken en naar je hand zetten?
Als je een nieuwe handschoen in handen krijgt, is je eerste reactie waarschijnlijk om hem meteen dicht te knijpen. Maar hoewel er inderdaad spelers zijn die allerlei trucjes toepassen om dit mogelijk te maken, zeggen Capen en Rembielak dat dit 'dichtknijpen' niet het hoofddoel van het soepel maken is.
"Het doel is juist om een zo groot mogelijke holte in de palm van je handschoen te creëren, "zegt Rembielak. De bal moet in die holte worden opgevangen, op de plek net aan de onderkant van je vingers, legt ze uit.
Als de handschoen goed is ingebroken, moet de bal dus precies in die holle ruimte passen en niet tegen een vlakke muur van leer worden aangegooid. Als de handschoen volledig vlak is, moet je je vingers uitrekken om hem open te houden, legt Rembielak uit, en heb je minder houvast op de bal.
Een andel doel dat je met het soepel maken probeert te bereiken, zegt Capen, is om de handschoen specifiek aan je hand en speelstijl aan te passen. Daarom stelt Capen voor om de handschoen langzaam en niet met snelle foefjes in te breken. Hoe je dit het beste doet? Door hem regelmatig te gebruiken.
Door hem vaak te dragen, maak je het leer op de juiste plekken zachter en vormt hij zich geleidelijk aan naar je hand. Hoe meer je oefent met je handschoen, hoe comfortabeler hij zal zitten wanneer je hem voor het eerst in een wedstrijd gebruikt.
De juiste manier om een nieuwe honkbal- of softbalhandschoen naar je hand te zetten
Mensen hebben verschillende trucs en foefjes verzonnen om een nieuwe honkbal- of softbalhandschoen sneller naar hun hand te vormen. Sommigen leggen de handschoen in warm water, in de oven of rijden er met een auto overheen.
"Je zou een mooie nieuwe leren jas toch ook niet in de oven doen? Of je leren jas of tas in water onderdompelen?" aldus Rembielak. "Ik zou het zeer zeker niet met mijn handschoen doen."
De belangrijkste factoren om een nieuwe handschoen je eigen te maken, zijn volgens Capen en Rembielak tijd en gebruik.
"Ik maak mijn handschoen soepeler door er voortdurend mee in te gooien en het leer met mijn handen zacht te kneden", aldus Capen. Door hem veel te gebruiken, pas je de handschoen langzaam maar zeker aan je hand en speelstijl aan.
"Ik spreid mijn duim een beetje uit en buig mijn vingers een beetje [naar binnen]. Dus als ik aan het ingooien ben omdat ik mijn handschoen soepel wil maken, zorg ik dat ik mijn hand in die bepaalde houding hou: ik buig het leer rond duim en vingers met de hand telkens een beetje meer om", zegt hij.
Op deze manier vormt de handschoen zich steeds meer naar je hand en vormt hij steeds meer een soort trechter voor lage ballen. Je kunt de bal er zo ook sneller met je andere hand uithalen en een goede worp maken.
Het kost tijd om een handschoen soepel te maken door hem met je hand om te buigen en er ballen mee te vangen. De handschoen voelt in het begin stijf en stug aan. Rembielak zegt dat het tussen de drie weken tot een paar maanden kon duren voor je hem in een wedstrijd kan gebruiken.
Als je hem voor bepaalde oefeningen tijdens training gebruikt, raadt Rembielak aan om je coach te vertellen dat je een nieuwe handschoen aan het ingooien bent. Als de bal op een gegeven moment uit je handschoen valt, dan "weet je coach of jij een fout hebt gemaakt of dat het aan de handschoen ligt. Als je de juiste bewegingen maakt en de bal valt opeens uit je handschoen, dan is dat oké", zegt ze.
Blijf het leer tussen reps door met de hand kneden. En ga er ook thuis, tussen trainingen in, mee door. Rembielak raadt aan om vooral de vingers van de handschoen te blijven kneden om ze zachter te maken, en de handschoen dan om te draaien en hetzelfde aan de achterkant te doen. Buig het leer naar buiten en kneed het met beide handen in cirkelvormige bewegingen om het soepeler te maken.
Capen stelt voor om je 'oude, vertrouwde' handschoen voorlopig voor wedstrijden te blijven gebruiken en je nieuwe alleen zo nu en dan tijdens trainingen, oefenwedstrijden, met een rebound net of gewoon op de bank voor de buis, tot hij volledig wedstrijkklaar is.
Zo zet je een nieuwe catchers mitt naar je hand
Voor vanghandschoenen of catchers' mitts heb je een andere aanpak nodig, zegt Capen. Deze handschoenen zijn namelijk erg stijf, vooral als ze nieuw zijn. Om zo'n vanghandschoen goed naar je hand te zetten moet je je wijsvinger en duim naar elkaar toe buigen om hem volledig dicht te kunnen knijpen, zegt hij.
Of, zegt Rembielak, trek de hele catchers gear aan, ga naar de werpkooi en vang de ballen die de werpmachine naar je toe gooit om je handschoen wat flexibeler te maken. Dan staat er niet zoveel op het spel als je de bal onverhoopt eens laat vallen.
Zo zorg je voor een naar je hand gezette honkbal- of softbalhandschoen
1.Let goed op de veters.
Capen heeft één handschoen die hij al 13 jaar gebruikt. Deze handschoen is nog steeds goed bruikbaar, zegt hij, omdat hij de veters altijd goed in de gaten houdt.
"De veters zijn namelijk ook van leer en worden na verloop van tijd ook steeds zachter. En als dit gebeurt, gaat de handschoen steeds losser zitten", zegt hij. Door de veters op zo'n moment met de hand aan te trekken, zorg je ervoor dat de handschoen zijn vorm behoudt.
"Zoek naar de plek die los begint te zitten, volg de veter vanaf die plek naar het uiteinde en trek deze stukje bij beetje aan", vervolgt hij. Hou vooral de vingers van de handschoen goed in de gaten. Die veters rekken na verloop van tijd namelijk het meeste uit.
2.Laat je handschoen niet in de tas zitten.
Als je je handschoen zomaar in je tas gooit, kan die alle kanten opbuigen, zegt Rembielak. De persoonlijk door jou gevormde holte waarin je de bal opvangt en die de bal perfect omsluit, precies zoals je het hebben wilt, kan dan ingedrukt worden en 'verfrommeld' raken.
Als je de handschoen toch in je tas wilt stoppen omdat je hem niet kwijt wil raken, voegt Rembielak toe, moet je dit op een bedachtzame manier doen zodat hij zijn vorm behoudt. Leg bijvoorbeeld een bal in de holte van de handschoen en wikkel een (rubberen) band om de palm van de handschoen, niet rond de vingers. De band mag de vingers niet samendrukken maar moet juist om de vangholte, rond de bal, gewikkeld worden.
3.Leg je handschoen op een vlakke ondergrond met de handpalm naar onderen gekeerd.
Om te voorkomen dat je handschoen wordt platgedrukt, moet je hem zodra je thuis komt uit je tas halen en op een tafel of plank leggen, zegt Rembielak. De duim en kleine vingers moeten de vlakke ondergrond (een tafel of plank) raken, met de holte naar beneden gekeerd. Zo blijft de holte van de handschoen mooi openstaan.
4.Gebruik nooit te veel olie, of andere huishoudmiddelen.
Sommige spelers wrijven wat olie in het leer als dat er wat droog uit begint te zien. Dit is oké, zegt Capen, maar doe het met mate: als je het leer doordrenkt, blijft er te veel overtollige olie op achter. Wrijf een kleine hoeveelheid olie op alleen de droge plekken die het nodig hebben.
Gebruik geen scheerschuim om het leer soepeler te maken. Dit was vroeger misschien wel een effectieve methode, vooral dankzij de lanoline die er in scheerschuim werd verwerkt, maar moderne scheermiddelen hebben een uitdrogend effect op honkbalhandschoenen.
Tekst: Greg Presto