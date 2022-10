Dit moet je weten over het eerste gebruik van een nieuwe honkbalhandschoen

Als je een nieuwe handschoen in handen krijgt, is je eerste reactie waarschijnlijk om hem meteen dicht te knijpen. Maar hoewel er inderdaad spelers zijn die allerlei trucjes toepassen om dit mogelijk te maken, zeggen Capen en Rembielak dat dit 'dichtknijpen' niet het hoofddoel van het soepel maken is.



"Het doel is juist om een zo groot mogelijke holte in de palm van je handschoen te creëren, "zegt Rembielak. De bal moet in die holte worden opgevangen, op de plek net aan de onderkant van je vingers, legt ze uit.

Als de handschoen goed is ingebroken, moet de bal dus precies in die holle ruimte passen en niet tegen een vlakke muur van leer worden aangegooid. Als de handschoen volledig vlak is, moet je je vingers uitrekken om hem open te houden, legt Rembielak uit, en heb je minder houvast op de bal.

Een andel doel dat je met het soepel maken probeert te bereiken, zegt Capen, is om de handschoen specifiek aan je hand en speelstijl aan te passen. Daarom stelt Capen voor om de handschoen langzaam en niet met snelle foefjes in te breken. Hoe je dit het beste doet? Door hem regelmatig te gebruiken.

Door hem vaak te dragen, maak je het leer op de juiste plekken zachter en vormt hij zich geleidelijk aan naar je hand. Hoe meer je oefent met je handschoen, hoe comfortabeler hij zal zitten wanneer je hem voor het eerst in een wedstrijd gebruikt.