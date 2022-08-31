Dit moet je weten over het eerste gebruik van een nieuwe honkbalhandschoen

Mensen hebben verschillende trucs en foefjes verzonnen om een nieuwe honkbal- of softbalhandschoen sneller naar hun hand te vormen. Sommigen leggen de handschoen in warm water, in de oven of rijden er met een auto overheen.



"Je zou een mooie nieuwe leren jas toch ook niet in de oven doen? Of je leren jas of tas in water onderdompelen?" aldus Rembielak. "Ik zou het zeer zeker niet met mijn handschoen doen."



De belangrijkste factoren om een nieuwe handschoen je eigen te maken, zijn volgens Capen en Rembielak tijd en gebruik.

"Ik maak mijn handschoen soepeler door er voortdurend mee in te gooien en het leer met mijn handen zacht te kneden", aldus Capen. Door hem veel te gebruiken, pas je de handschoen langzaam maar zeker aan je hand en speelstijl aan.

"Ik spreid mijn duim een beetje uit en buig mijn vingers een beetje [naar binnen]. Dus als ik aan het ingooien ben omdat ik mijn handschoen soepel wil maken, zorg ik dat ik mijn hand in die bepaalde houding hou: ik buig het leer rond duim en vingers met de hand telkens een beetje meer om", zegt hij.

Op deze manier vormt de handschoen zich steeds meer naar je hand en vormt hij steeds meer een soort trechter voor lage ballen. Je kunt de bal er zo ook sneller met je andere hand uithalen en een goede worp maken.

Het kost tijd om een handschoen soepel te maken door hem met je hand om te buigen en er ballen mee te vangen. De handschoen voelt in het begin stijf en stug aan. Rembielak zegt dat het tussen de drie weken tot een paar maanden kon duren voor je hem in een wedstrijd kan gebruiken.



Als je hem voor bepaalde oefeningen tijdens training gebruikt, raadt Rembielak aan om je coach te vertellen dat je een nieuwe handschoen aan het ingooien bent. Als de bal op een gegeven moment uit je handschoen valt, dan "weet je coach of jij een fout hebt gemaakt of dat het aan de handschoen ligt. Als je de juiste bewegingen maakt en de bal valt opeens uit je handschoen, dan is dat oké", zegt ze.

Blijf het leer tussen reps door met de hand kneden. En ga er ook thuis, tussen trainingen in, mee door. Rembielak raadt aan om vooral de vingers van de handschoen te blijven kneden om ze zachter te maken, en de handschoen dan om te draaien en hetzelfde aan de achterkant te doen. Buig het leer naar buiten en kneed het met beide handen in cirkelvormige bewegingen om het soepeler te maken.

Capen stelt voor om je 'oude, vertrouwde' handschoen voorlopig voor wedstrijden te blijven gebruiken en je nieuwe alleen zo nu en dan tijdens trainingen, oefenwedstrijden, met een rebound net of gewoon op de bank voor de buis, tot hij volledig wedstrijkklaar is.