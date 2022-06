Een-op-een: Fran Kirby en Jordan Henderson

Jordan: Ik zou zeggen dat het hoogtepunt van mijn carrière tot nu toe het winnen van de Champions League was. Maar de dagen erna voelde ik geen enorm gevoel van triomf. Ik voelde me juist een beetje... niet echt verdrietig, maar ik had niet verwacht dat ik me zo zou voelen. Ik had gedacht dat ik wekenlang in de wolken zou zijn omdat ik iets had bereikt waar ik mijn hele leven van gedroomd had...



Misschien landde ik gewoon weer op aarde, maar ik had er echt last van in de dagen na de overwinning. Er gebeurde van alles, maar ik begreep niet echt wat we samen hadden bereikt. Ik dacht: "Oké, wat nu? Wat moet ik nu doen?". De focus kwam al snel weer op de Premier League te liggen. Die hadden we al lang niet gewonnen en we waren het kampioenschap in 2019 rakelings misgelopen. Die focus was belangrijk, maar dat rare gevoel na de Champions League-overwinning vergeet ik niet gauw. Het was zeker niet zoals ik had verwacht dat het zou voelen.



Fran: Dat gevoel ken ik. Volgens mij is het de adrenaline die langzaam uit je lichaam wegebt. Net een ballon die langzaam leegloopt. Je werkt zo lang naar een climax toe dat je daarna denkt: "Wat nu?". Het hoogtepunt van mijn carrière was vorig seizoen, toen ik na een lange ziekte weer ging spelen. [Aan het eind van 2019 werd er bij Fran pericarditis vastgesteld, een hartaandoening die mogelijk het einde kan betekenen van een sportieve carrière. Bij pericarditis raakt het hartzakje (pericard) ontstoken. Fran stortte tijdens een etentje met goede vriendinnen en Chelsea-teamgenoten Beth England en Maren Mjelde in elkaar.] Ik was al lang blij dat ik weer op het veld stond na alles wat ik had meegemaakt. Maar nadat we landskampioen waren geworden, voelde ik me net als Jordan, een beetje leeg. We hadden een fantastisch seizoen gehad, maar nadat het was afgelopen, gunde ik mezelf niet het plezier om terug te kijken op wat we hadden bereikt. Ik dacht eigenlijk alleen: "Dat zit erop. Nu een paar weken vakantie en dan, hup, weer aan de slag." Je geeft jezelf geen kans om te resetten.