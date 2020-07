Doe een dutje om je prestaties te verbeteren

Als je je edge nodig hebt: 30 minuten

Een half uurtje slapen kan ervoor zorgen dat je over een mentale of fysieke middagdip heen komt die je hebt opgelopen door slaapgebrek of door veel training. Dat is aangetoond in een studie in het blad Medicine & Science in Sports & Exercise. Volgens Bender is het goed om vóór een work-out of fitnesstraining even een dergelijke powernap te nemen als je je wat futloos voelt. En je wordt er niet slaperig van, want je raakt dan nog niet in een diepe slaap.