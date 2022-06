Nieuwe iconen: Dina Asher-Smith

Al vroeg in haar loopbaan leerde sprinter Dina Asher-Smith om niet achter het onhaalbare aan te jagen. Tegenwoordig breekt deze wereldkampioen veel meer dan alleen records: ze ontmantelt gedateerde denkbeelden over wat het is om een sportvrouw te zijn door openhartig te praten over onderwerpen waar vrouwen vroeger alleen over fluisterden. We spraken Dina over haar wens om een nieuw soort rolmodel te worden, het soort dat ze zelf als kind had willen hebben.