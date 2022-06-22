De beste borstwork-out met lichaamsgewicht

Om kracht op te bouwen is herhaling belangrijk, legt Sklar uit, maar je moet er wel voor zorgen dat je push-ups op de juiste manier doet om je kracht op de juiste manier te vergroten en je risico op blessures te verlagen.

Hieronder staat hoe je volgens Sklar een goede push-up doet:

Begin liggend met je gezicht naar de grond op een comfortabele ondergrond, zoals een yogamat of tapijt.

Plaats je handen iets breder dan schouderbreedte en ongeveer gelijk met de middellijn van je borst.

Je ellebogen moeten naar beneden zijn gericht in een hoek van 45 graden.

Duw je lichaam met je armen omhoog en hou een onzichtbare, rechte lijn aan vanaf je oren, door je schouders, heupen en knieën, helemaal tot aan je enkels.

Blijf omhoog drukken tot je armen helemaal gestrekt zijn.

Laat je weer zakken tot je ellebogen ongeveer 90 graden zijn gebogen.

Herhaal.

De vorm is belangrijk, aldus Sklar. "Ellebogen moeten naar beneden wijzen in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van je romp om de schouders minder te belasten en meer nadruk te leggen op je borst en triceps", zegt hij. "Let op je heupen: als je heupen naar beneden zakken, buigt je rug buitensporig en dat kan leiden tot pijn in de onderrug."