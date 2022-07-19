De belangrijkste voordelen van touwklimmen

Je staat op dit moment voor een doorsnee touw. En dan?

Pak het touw zo hoog mogelijk vast tot het punt waar je handen nog steeds goede grip hebben. Spring dan omhoog zodat je je benen kunt optrekken, zegt Caroline Grainger, een C.P.T. bij FitnessTrainer.

"Zodra je benen van de grond zijn, moet je je voeten en kuiten gebruiken om grip op het touw te houden terwijl je je armen omhoog brengt en je lichaam met je handen naar boven trekt", zegt ze. "Touwen met knopen zijn ideaal voor beginners omdat ze de meeste ondersteuning aan je voeten bieden. Gebruik ook veiligheidsvoorzieningen, zoals een mat onder het touw."

Als mensen naar beneden glijden, komt dat meestal niet door te weinig grip, maar door de plaatsing van de voeten en het verlies van kracht in de benen, zegt Holland. Probeer eens een andere plaatsing van je voeten, oftewel een andere 'footlock'. Dat kan stabiliteit onder je creëren, vooral als je je handen loslaat om hoger te reiken. Ook geeft het je bovenarmen even rust en zorgt het ervoor dat je niet naar beneden glijdt.

De eenvoudigste is een standaardwikkel en -lock, ook wel een J-hook genoemd, die vaak bij CrossFit wordt gebruikt. Met het touw langs het midden van je lichaam en je knieën opgetrokken, stap je met je dominante voet op het touw terwijl je met je andere voet tegen het losse einde aan drukt. Zo loopt het touw tussen je voeten en over je niet-dominante voet. Voor extra zekerheid kun je je niet-dominante voet bovenop je andere voet zetten om het touw vast te zetten.

Als je gewend raakt aan de bewegingen die nodig zijn bij touwklimmen, kun je andere footlock-variaties uitproberen om te zien wat voor jou het meest comfortabel aanvoelt en het efficiëntst is. Je kunt er ook een armoefening van maken door je voeten en benen helemaal niet te gebruiken. Dat is wel een oefening voor gevorderden.

Het vinden van een touw kan wat meer moeite kosten dan andere soorten fitnessapparatuur, maar als je een leuke work-out voor het hele lichaam wilt, die ook nog je zelfvertrouwen opkrikt, is het de moeite waard.

Tekst: Elizabeth Millard