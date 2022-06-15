De beste work-outs voor je rug met dumbbells, volgens trainers

De beste work-outs voor de rug met dumbbells bestaan uit geweldige oefeningen die zich vanuit verschillende hoeken richten op de rugspieren. Hier delen Vesco en Thompson hun favoriete rugoefeningen met dumbbells.

1. Bent-over rows

"De bent-over row verbetert de kracht in de boven- en onderrug, bilspieren, hamstrings, brede rugspieren en schouders", zegt Vesco.

De bent-over row doet ook een beroep op de stabiliteit van de core, zei Thompson.

Zo doe je het: ga ongeveer met je voeten op schouderbreedte staan met een dumbbell in elke hand, je armen langs je zij en je knieën licht gebogen. Buig naar voren bij de heupen, zodat je bovenlichaam parallel is met de vloer, of zo ver als je mobiliteit toelaat. Strek je armen recht naar beneden naar de grond, de handpalmen naar elkaar toe. Trek de dumbbells langzaam naar je borst, de ellebogen langs je zij tot achter je rug, zodat je voelt dat je schouderbladen samenknijpen. Breng de gewichten langzaam naar beneden naar de beginpositie.

Doe drie sets van acht herhalingen met een matig zwaar gewicht.

2. Dumbbell reverse fly

"Deze oefening is goed om de houding te verbeteren", vertelt Thompson. De oefening richt zich op de achterkant van de schouders, de middelste trapezius (de grote spier die over de onderkant van de nek en schouders loopt) en de ruitvormige spieren (onder de schouderbladen), zegt ze.

Zo doe je het: ga ongeveer met je voeten op schouderbreedte staan met een dumbbell in elke hand, je armen langs je zij en je knieën licht gebogen. Buig naar voren bij de heupen, zodat je bovenlichaam parallel is met de vloer, of zo ver als je mobiliteit toelaat, en met je armen hangend naar beneden. Houd de ellebogen licht gebogen, knijp je schouderbladen samen en hef je armen naar de zijkanten. Laat de gewichten weer langzaam naar beneden zakken.

Doe drie sets van twaalf herhalingen met een matig zwaar gewicht.

3. Overhead farmer's carry

"Deze oefening richt zich op de hele rug, schouders en de stabilisatiespieren in de schouders", vertelt Vesco. "En bonuspunten voor de extra training van de core."

Zo doe je het: neem een dumbbell in elke hand. Curl de gewichten tot aan je schouders en druk ze dan boven je hoofd, zodat je armen naar het plafond zijn gestrekt, met de handpalmen naar elkaar toe. Houd de schouders omlaag en aangespannen. Loop langzaam naar voren terwijl je de gewichten stabiel houdt en zorg ervoor dat je de schouders niet naar je oren optrekt.

Doe drie sets van een minuut met een matig zwaar gewicht.