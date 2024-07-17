Maattabel voor de Nike Blazer

Koopgids

Alles wat je moet weten over het kiezen van de juiste maat voor je Nike Blazers.

Laatste update: 10 september 2024
Leestijd: 3 min.
Maattabel voor de Nike Blazer

De Nike Blazer maakte zijn debuut in 1973, en was in eerste instantie alleen bedoeld als basketbalsneaker. Het is nu een van de meest iconische designs van Nike. De schoen heeft een eenvoudige, strakke look met een hoog of laag design, een leren bovenwerk met een groot Nike Swoosh logo aan de zijkanten, een stevige constructie en ondersteuning bij de enkel. Allemaal elementen die het een absolute must-have maken. Hieronder geven we je wat meer informatie over de maten en pasvorm van de Nike Blazer.

Veelgestelde vragen over de maatvoering van de Nike Blazer

Maattabel voor de Nike Blazer

De Nike Blazer valt meestal een halve maat kleiner uit. We raden je aan een halve maat groter te kiezen dan je gebruikelijke Nike maat. Daarnaast spelen er ook andere factoren mee die bepalen of je een grotere of kleinere maat moet nemen dan je normale Nike schoenmaat

  • Voor een strakke pasvorm: bestel je normale Nike maat als je liever een aansluitende pasvorm hebt.
  • Voor een ruimvallende pasvorm: kies een hele maat groter dan je normale Nike maat voor een lossere pasvorm.
  • Als je ze snel aan en uit wil trekken: rijg de veters losjes in de schoen als je ze snel aan en uit wilt kunnen trekken.

Hoe zit de Nike Blazer?

Maattabel voor de Nike Blazer

De Nike Blazer heeft een plattere neus vergeleken met de Nike Air Force 1. De schoen is ook smaller, met minder volume bij de voorvoet, en zit daardoor wat strakker. Dit designverschil betekent dat de Blazer een compactere, meer gestroomlijnde pasvorm heeft, wat strakker kan aanvoelen, vooral bij de tenen. Als je gewend bent aan de ruimere pasvorm van de Air Force 1 of de Dunk, raden we je aan een halve maat groter te nemen voor optimaal comfort. Bestel een hele maat groter als je liever wat extra ruimte rond de neus en voorvoet hebt.

Wat is mijn maat voor de Nike Blazer?

Maattabel voor de Nike Blazer

Als je normaal gesproken maat 44 draagt voor Nike schoenen, overweeg dan een maat 44,5 voor de Nike Blazer. Als je maat 42,5 draagt voor de Air Force 1, neem dan een halve maat groter voor de Nike Blazer.

Veterstijl

Maattabel voor de Nike Blazer

Bestel een halve maat groter als je je schoenen het liefst in een klassieke veterstijl strikt, voor een stevige, maar comfortabele pasvorm. Zo blijft de schoen tijdens het bewegen stevig maar niet al te strak zitten, zolang je de veters maar niet te strak aantrekt. Als je de veters van de Nike Blazer liever nog losser wilt strikken, kies dan een hele maat groter voor een ultiem ontspannen gevoel.

Mensen met brede voeten of die meer ruimte nodig hebben voor een comfortabel gevoel, kunnen brede veters gebruiken. Door je schoenen in een lossere, brede veterstijl te strikken, wordt de druk gelijkmatiger over de bovenkant van de voet verdeeld en voorkom je een strak gevoel. Je kan de smallere Blazer in dat geval ook makkelijker aantrekken.

Maattabel voor de Nike Blazer

Voor het eerst gepubliceerd: 17 juli 2024

Gerelateerde verhalen

  • Nike voegt zichtbare Air Zoom unit toe aan de Pegasus Premium

    Productnieuws

    De Nike Pegasus Premium geeft op wolken lopen een nieuwe betekenis

  • De beste hardloopgear voor in de regen

    Koopwijzer

    Waterdichte hardloopgear voor runs in de regen

  • Officiële maatwijzer en tips voor de Air Jordan 4

    Koopwijzer

    Officiële maatwijzer en tips voor de Air Jordan 4

  • Beste waterdichte hardloopschoenen van Nike

    Koopwijzer

    Beste waterdichte hardloopschoenen van Nike

  • Waar je op moet letten als hardloopschoenen uitkiest voor de winter

    Koopwijzer

    Waar je op moet letten als hardloopschoenen uitkiest voor de winter