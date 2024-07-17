Maattabel voor de Nike Blazer
Koopgids
Alles wat je moet weten over het kiezen van de juiste maat voor je Nike Blazers.
De Nike Blazer maakte zijn debuut in 1973, en was in eerste instantie alleen bedoeld als basketbalsneaker. Het is nu een van de meest iconische designs van Nike. De schoen heeft een eenvoudige, strakke look met een hoog of laag design, een leren bovenwerk met een groot Nike Swoosh logo aan de zijkanten, een stevige constructie en ondersteuning bij de enkel. Allemaal elementen die het een absolute must-have maken. Hieronder geven we je wat meer informatie over de maten en pasvorm van de Nike Blazer.
Veelgestelde vragen over de maatvoering van de Nike Blazer
De Nike Blazer valt meestal een halve maat kleiner uit. We raden je aan een halve maat groter te kiezen dan je gebruikelijke Nike maat. Daarnaast spelen er ook andere factoren mee die bepalen of je een grotere of kleinere maat moet nemen dan je normale Nike schoenmaat
- Voor een strakke pasvorm: bestel je normale Nike maat als je liever een aansluitende pasvorm hebt.
- Voor een ruimvallende pasvorm: kies een hele maat groter dan je normale Nike maat voor een lossere pasvorm.
- Als je ze snel aan en uit wil trekken: rijg de veters losjes in de schoen als je ze snel aan en uit wilt kunnen trekken.
Hoe zit de Nike Blazer?
De Nike Blazer heeft een plattere neus vergeleken met de Nike Air Force 1. De schoen is ook smaller, met minder volume bij de voorvoet, en zit daardoor wat strakker. Dit designverschil betekent dat de Blazer een compactere, meer gestroomlijnde pasvorm heeft, wat strakker kan aanvoelen, vooral bij de tenen. Als je gewend bent aan de ruimere pasvorm van de Air Force 1 of de Dunk, raden we je aan een halve maat groter te nemen voor optimaal comfort. Bestel een hele maat groter als je liever wat extra ruimte rond de neus en voorvoet hebt.
Wat is mijn maat voor de Nike Blazer?
Als je normaal gesproken maat 44 draagt voor Nike schoenen, overweeg dan een maat 44,5 voor de Nike Blazer. Als je maat 42,5 draagt voor de Air Force 1, neem dan een halve maat groter voor de Nike Blazer.
Veterstijl
Bestel een halve maat groter als je je schoenen het liefst in een klassieke veterstijl strikt, voor een stevige, maar comfortabele pasvorm. Zo blijft de schoen tijdens het bewegen stevig maar niet al te strak zitten, zolang je de veters maar niet te strak aantrekt. Als je de veters van de Nike Blazer liever nog losser wilt strikken, kies dan een hele maat groter voor een ultiem ontspannen gevoel.
Mensen met brede voeten of die meer ruimte nodig hebben voor een comfortabel gevoel, kunnen brede veters gebruiken. Door je schoenen in een lossere, brede veterstijl te strikken, wordt de druk gelijkmatiger over de bovenkant van de voet verdeeld en voorkom je een strak gevoel. Je kan de smallere Blazer in dat geval ook makkelijker aantrekken.