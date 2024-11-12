Officiële maatwijzer en tips voor de Air Jordan 4

Het is belangrijk om te onthouden dat de Air Jordan 4 Retro in 1989 werd ontworpen en dat de constructietechnieken en gebruikte materialen deze periode weerspiegelen.

Om de moderne drager tegemoet te komen, zijn er aanpassingen gedaan voor de lenteversie van 2023 van de Air Jordan 4 Retro SB. De patroonaanpassingen in de SB versie waren gericht op het creëren van een beter ondersteunende pasvorm, met name in de voorvoet, voor meer comfort tijdens het dragen. Voor alle Air Jordan 4 Retro SB uitvoeringen wordt aanbevolen je normale maat te kiezen.