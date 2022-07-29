De beste Nike sport-bh's met hoge hals

Een sport-bh met een hoge halslijn is een must in elke work-outgarderobe. En het kan gemakkelijk buiten de sportschool gedragen worden met shorts, een legging of wat je maar wilt.

Omdat ze bedekking en een goede pasvorm bieden, zijn sport-bh's met hoge hals een uitstekende keuze voor snelle en high-impact work-outs. Denk bijvoorbeeld aan high intensity interval training (HIIT) met bewegingen in allerlei richtingen.

Ze zijn ook geschikt voor oefeningen met inversies, zoals yoga en gymnastiek. Met deze sport-bh weet je namelijk zeker dat je goed bedekt blijft, ook ondersteboven. Bekijk de beste sport-bh's met hoge hals van Nike in verschillende niveaus van ondersteuning.

(Gerelateerd: Hoe was en onderhoud ik mijn sport-bh?)