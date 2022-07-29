Shop nu de beste Nike sport-bh's met hoge hals
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Van stijl tot ondersteuning, met deze sport-bh's met hoge hals zit je altijd goed.
Een sport-bh met een hoge halslijn is een must in elke work-outgarderobe. En het kan gemakkelijk buiten de sportschool gedragen worden met shorts, een legging of wat je maar wilt.
Omdat ze bedekking en een goede pasvorm bieden, zijn sport-bh's met hoge hals een uitstekende keuze voor snelle en high-impact work-outs. Denk bijvoorbeeld aan high intensity interval training (HIIT) met bewegingen in allerlei richtingen.
Ze zijn ook geschikt voor oefeningen met inversies, zoals yoga en gymnastiek. Met deze sport-bh weet je namelijk zeker dat je goed bedekt blijft, ook ondersteboven. Bekijk de beste sport-bh's met hoge hals van Nike in verschillende niveaus van ondersteuning.
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De beste Nike sport-bh's met hoge hals en lichte ondersteuning
Sport-bh's met lichte ondersteuning zijn ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op het lichaam, terwijl ze voldoende ondersteuning bieden voor low-impact activiteiten zoals yoga, pilates of gewoon dagelijks dragen. Ze zijn meestal gemaakt van lichte, rekbare materialen en hebben minimale padding.
1.Nike Indy Rainbow Ladder sport-bh
De Nike Indy Rainbow Ladder sport-bh met hoge hals is een kleurrijke look voor je volgende low-impact work-out. Het rugontwerp met bandjes geeft je een koel, ademend gevoel. De bh is voorzien van uitneembare pads, zodat je de vorm en ondersteuning naar wens kunt aanpassen.
2.Nike Yoga Dri-FIT Indy sport-bh
Deze superzachte, licht ondersteunende sport-bh is ontworpen om perfect op het lichaam aan te sluiten, zonder wrijving of afleiding. Het rekbare Nike Infinalon materiaal is dunner, lichter en sterker dan andere garen van Nike. Het biedt soepele, lichte compressie en een prettige omsluiting van het lichaam.
Deze bh heeft twee bandjes: één elastisch en zacht bandje met Infinalon ribbels, en één dun en verstelbaar bandje voor als je de pasvorm moet aanpassen.
De beste Nike sport-bh's met hoge hals en medium ondersteuning
Als je op zoek bent naar een sport-bh met wat meer ondersteuning, probeer dan eens een model met medium ondersteuning. Deze bh's bieden meer structuur en steun (en soms meer vulling) en passen goed bij activiteiten zoals wandelen, fietsen of krachttraining.
1.Nike Dri-FIT Swoosh sport-bh met hoge hals
De Nike Dri-FIT Swoosh bh is het klassieke design van de Nike sport-bh met brede bandjes en ventilerende Nike Dri-FIT materialen voor snelle zweetverdamping. Voor een kleine variatie op het typische Nike Swoosh bh-icoon, biedt deze stijl een hogere halslijn en is verkrijgbaar in drie camouflage kleurencombinaties.
Hij heeft een uitneembare eendelige pad, ontworpen om niet te verschuiven als je beweegt. De pad schuif je van bovenaf in de bh en deze opening kan ook dienen als snelle opbergplek voor je telefoon als je ineens je handen vrij moet hebben.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Run Division
Net als andere Nike Dri-FIT Swoosh bh's is dit model voorzien van zweetafvoerende materialen, brede bandjes en een uitneembare, eendelige padding. Maar deze bh is speciaal ontworpen voor hardlopers.
Mesh inzetstukken langs de voor- en achterkant verhogen de luchtstroom om je koel te houden tijdens warme runs, en reflecterende designdetails zorgen voor een stijlvolle look op de weg.
3.Nike Air Dri-FIT Swoosh Mock-Zip bh
Sport-bh met hoge hals én croptop voor tijdens je work-out: deze bh heeft een aanpasbaar ontwerp met halflange rits. Zo kun je de mate van bedekking aanpassen en je na de work-out weer gemakkelijk uitkleden.
En de bh heeft alle andere kenmerken van een goede sport-bh: uitneembare vulling, ventilerende stof en een zachte, ondersteunende borstband die niet knelt.
De beste Nike sport-bh's met hoge hals en complete ondersteuning
Sport-bh's met complete ondersteuning bieden de meeste steun bij high-impact activiteiten zoals hardlopen of HIIT. Ze zijn doorgaans voorzien van dikkere materialen en ondersteunende ontwerpkenmerken voor meer zekerheid.
Nike Dri-FIT ADV Alpha
De Nike Dri-FIT ADV Alpha bh is een uniek en opvallend kledingstuk voor work-outs, maar ook ongelooflijk functioneel. Het maakt niet uit of je hardloopt, springt of handstanden oefent. De borstband zorgt voor zo min mogelijk beweging, perfecte bedekking en voegt een extra ondersteuningslaag toe.
Deze bh biedt complete ondersteuning en stevigheid, maar voelt ook licht, luchtig en ventilerend aan. De gestructureerde stiksels en voorgevormde cups zorgen voor extra structuur. Je kunt de pasvorm aanpassen met de verstelbare bandjes.
Tekst: Hannah Singleton