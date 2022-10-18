Nike's beste sport-bh's voor yoga

Hoe je de juiste Nike sport-bh voor yoga kiest
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Vind de beste pasvorm met deze tips.
Het maakt niet uit waarom je aan yoga doet, het vinden van je flow is de sleutel tot elke sessie. Instructeurs zegen vaak tegen deelnemers dat ze een houding zo diep mogelijk moeten aannemen zolang dat nog comfortabel voelt, of dat ze een complexe beweging moeten aanpassen tot een eenvoudigere.
Een aangepaste pasvorm vinden geldt ook voor yogakleding, en yogasport-bh's zijn daarop geen uitzondering, aldus Tara Sweeney, technisch ontwerper van Nike sport-bh's.
"Voel je niet beperkt door hoe de bh's zijn ingedeeld", zegt ze. "Als jij je het prettigst voelt tijdens yoga in een bh met hoge ondersteuning dan in een bh met lage ondersteuning, doe dat dan."
Sweeney legt uit dat je om de beste sport-bh voor yoga te vinden, misschien verschillende types moet proberen. "Het idee van één-stijl-voor-iedereen geldt niet voor sport-bh's", zegt ze. De pasvorm kan variëren op basis van je borstomvang, je lichaamstype en de gewenste mate van ondersteuning.
Lees verder om de beste Nike sport-bh voor yoga te vinden op basis van je individuele voorkeur qua stijl en comfort.
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De beste yogasport-bh voor een licht, niet-belemmerend gevoel: Nike Alate
1.Voor een design met hoge hals: Nike Yoga Alate Curve
- Brede bandjes verdelen de druk gelijkmatig over de schouders.
- Dankzij het racerbackdesign kun je je schouderbladen vrij bewegen.
- Nike Dri-FIT technologie voorkomt zweetophoping op de huid.
2.Voor een design met lichte vulling en verstelbare bandjes: Nike Yoga Alate Versa
- Het materiaal is zeer elastisch, voor extra bewegingsvrijheid.
- De niet-knellende onderkant valt soepel om de ribbenkast.
- Nike Dri-FIT technologie houdt je droog.
3.Voor een langer bovenlichaam: Nike Alate Solo
- Een langer design en een ronde hals geven deze bh een tanktop-achtige look.
- Het zijdezachte InfinaSoft materiaal omsluit de huid.
- De Nike Dri-FIT technologie voert vocht af.
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De beste yogasport-bh voor een aansluitende pasvorm: Nike Swoosh
Als je wil dat je borsten zo min mogelijk bewegen tijdens de yoga, dan zijn de Nike Swoosh sport-bh's voor yoga ideaal. Dat komt omdat het materiaal extra compressie biedt en de stiksels zijn bedoeld om het lichaam beter te omsluiten. Shop eens één van deze twee varianten:
1.Voor een design met hoge hals: Nike Yoga Swoosh sport-bh met hoge hals
- Het design met opening op de rug houdt je koel.
- Het soepele materiaal is stevig genoeg om te voorkomen dat je borsten bewegen.
- In de speciale binnenzakvoering kun je na de les je telefoon of sleutels opbergen.
2.Voor verstelbare bandjes: Nike Swoosh Padded sport-bh met medium ondersteuning
- De strakke pasvorm comprimeert rond de borst en het middenrif.
- Dankzij het design met bandjes op de rug en de minimale hoeveelheid materiaal kunnen je schouderbladen vrij bewegen.
- Nike Dri-FIT technologie helpt bij het verdampen van zweet.
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Beste yogasport-bh voor jouw stijl: Nike Indy
Net als Alate bh's kunnen borsten in Nike Indy bh's op een natuurlijke manier bewegen. Het grote verschil: deze variant is wat speelser, expressiever en kleurrijker ontworpen, dus de kans is groot dat je er een vindt die bij je stijl past. Probeer één van deze drie variaties:
1.Voor een design met een unieke hals: Nike Yoga Indy
- Door de scheiding van materialen ontstaat er een hoge halslijn met extra luchtcirculatie naar de borst.
- Het dunne Infinalon materiaal omsluit de borst op een zachte wijze.
- Met twee sets bandjes kun je de pasvorm aanpassen.
2.Voor extra vochtafvoerende eigenschappen: Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy
- Het design zonder vulling betekent een minimum aan materiaal.
- Het zijdezachte materiaal zit vlak tegen de huid aan.
- Nike Dri-FIT ADV technologie zorgt voor een droge sessie.
3.Voor licht comfort: Nike Indy Luxe
- Het luxe materiaal minimaliseert afleiding.
- Dankzij de ingenaaide vulling is het niet meer nodig om de sport-bh vaak recht te trekken.
- De verlijmde naden zijn glad (en nauwelijks zichtbaar).
Tekst: Julia Sullivan, door de American Council on Exercise gecertificeerde trainer