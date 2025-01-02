Zo meet je de juiste maat voor je Nike sport-bh

De juiste maat voor je Nike sport-bh
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Een technisch designer van sport-bh's bij Nike vertelt hoe je je eigen maten opmeet en hoe je een sport-bh vindt die goed past.
Een sport-bh is voor veel atleten een cruciaal onderdeel van hun trainingsoutfit. Volgens Tara Sweeney, technisch designer van sport-bh's bij Nike, is dit kledingstuk zo belangrijk omdat het van alle kleding die een atleet bezit het meest technische item is.
Maar de perfecte pasvorm heeft niet alleen te maken met de juiste maten. "Een goede sport-bh moet comfortabel zijn, maar ook precies de ondersteuning bieden die past bij de omvang en stevigheid van je borsten, je lichaamstype en het soort training dat je doet", zegt Sweeney.
Sweeney vertelt je ook hoe je je eigen maat kunt opmeten om de juiste bh-maat te kunnen vinden.
De juiste maat voor je Nike sport-bh
Als je de meting voor een Nike sport-bh correct wilt uitvoeren, moet je volgens Sweeney een eenvoudige, ongevoerde bh dragen die wat ruimte laat tussen de borsten.
De juiste bh-maat vinden
Je vindt je bh-maat in twee stappen. Zorg dat je vóór je begint een ongevoerde bh draagt, zonder pads of beugels, die je natuurlijke vormen ondersteunt.
Stap één: je omtrek meten
Meet je omtrek langs de borstband van de bh, vlak onder de buste. Zorg dat het meetlint goed aansluit. Rond je meting af naar het dichtstbijzijnde ronde getal. Als je geen meetlint hebt, neem dan schoenveter en een liniaal. Gebruik het touwtje volgens de instructie hierboven. Leg het dan op een plat oppervlak en meet het met de liniaal.
Stap twee: meet nu je cup
Hou het meetlint horizontaal en meet het breedste deel van je borst. Meet vanaf het midden van je borst tot waar je borstweefsel aan één kant eindigt (waar een beugel zou zitten). Rond je meting af naar het dichtstbijzijnde ronde getal.
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3 manieren om te testen of je sport-bh echt past
Als je in een paskamer (of thuis) een bh past, en je wilt er zeker van zijn dat de bh perfect past, controleer dan de volgende drie dingen.
1. Controleer hoe strak de borstband zit
Sweeney benadrukt dat de borstband, onderaan de bh hét cruciale onderdeel van de sport-bh is. De pasvorm is goed als er gemakkelijk twee vingers tussen je lichaam en de band passen. Hier zijn nog wat extra tips:
De bh is waarschijnlijk te groot als de borstband omhoog kruipt en als het materiaal bij de borsten geen ondersteuning biedt wanneer je je armen optilt.
De bh is waarschijnlijk te klein als de borstband zo strak zit dat je niet makkelijk vrij kunt bewegen of diep kunt ademhalen.
2. Controleer de bandjes
De bh is waarschijnlijk te groot als je de hele tijd het gevoel hebt dat je de bandjes moet verstellen, of als de bandjes ver naar de buitenkant van je schouders zitten. De bh is waarschijnlijk te klein als je druk op je hals voelt en als duidelijk zichtbaar is dat de bandjes te veel in de huid van je schouders snijden.
Als de borstband op zijn plek blijft zitten wanneer je je armen omhoog doet, zit je goed. Bandjes moeten goed aansluiten, maar mogen niet knellen.
Meer dan de helft van alle vrouwen heeft asymmetrische borsten. Verstelbare bandjes zijn een handig middel om de pasvorm van een sport-bh wat aan te passen, maar volgens Sweeney is het niet de bedoeling om hiermee te verhullen dat de bh op bepaalde plekken niet goed zit omdat "de cup te groot is of de borstband te los zit".
3. Beweeg zoals je van plan bent te bewegen als je de bh draagt
Een sport-bh kan je helpen om je zelfverzekerder en comfortabeler te voelen bij de activiteiten of sport die je beoefent. Dat kun je volgens Sweeney het beste testen door precies die bewegingen te maken die je van plan bent te gaan doen als je de bh draagt, of dat nu je favoriete yogaflow is, of een diepe squat. Hoe een sport-bh aanvoelt, qua pasvorm en beweging, is voor iedereen een individuele afweging.
De beste bh-maat vinden: aanvullende factoren om rekening mee te houden
Volgens Sweeney kun je aan de schouderbandjes en de borstband het beste merken of je bh goed past, maar er zijn nog een paar andere factoren die kunnen wijzen op een verkeerde maat.
Vaak zie je hieraan dat een bh te klein is:
- De hals- en/of oksellijn is zo krap dat je borsten aan de voorkant of zijkanten uit de bh puilen.
- De bh zit te laag rond de hals en/of de oksel.
- Het cupgedeelte van de bh is te kort, waardoor de borstband soms omhoog kruipt en over de onderkant van de borst zit in plaats van eronder.
Vaak zie je hieraan dat een bh te groot is:
- Aan de voorkant zijn overal plooien van overtollig materiaal te zien.
- De hals- en/of oksellijn zit te hoog, waardoor er schuurplekken bij de hals of oksel kunnen ontstaan.
- De bh biedt geen compressie of ondersteuning, of geeft de borsten te veel bewegingsruimte.
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