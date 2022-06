Goede schoenen vinden om touwtje te springen

Als je het nog nooit hebt gedaan, kun je het beste beginnen met een springtouw met kralen. Deze zijn makkelijker in gebruik en behouden hun vorm beter. Springtouwen kunnen soms erg lang zijn – pas het touw daarom aan zodat het de juiste lengte voor jou heeft. Om de juiste lengte te bepalen, ga je met je voet op het midden van het touw staan en hou je de handvatten ter hoogte van je oksels. Dit is de ideale lengte.



Zorg er ook voor dat je voldoende ruimte hebt om te springen. In tegenstelling tot stretchen of trainen met vrije gewichten, moet je het materiaal bij touwtjespringen over je hoofd, achter je en voor je werpen. Om te voorkomen dat je iets raakt, moet je zorgen dat je een vrije ruimte van 1,20 bij 1,80 m om je heen hebt en ongeveer 25 cm boven je hoofd.



De ondergrond is ook belangrijk. Een zachte ondergrond, zoals tapijt of gras, is niet ideaal. Hierop kun je makkelijk uitglijden. Beton en asfalt zijn daarentegen weer te hard. De impact kan je spieren en gewrichten te veel belasten. Je kunt het beste touwtjespringen op een houten ondergrond, multiplex of een fitnessmat.



Je kunt je springtouw op verschillende manieren gebruiken. Je kunt op de traditionele manier springen, waarbij je beide voeten gebruikt om op het juiste moment te springen. Maar je kunt ook:

Afwisselend op je hielen en tenen springen

Op één been springen

Je knieën extra hoog optillen

Van links naar rechts springen tijdens elke sprong

Je armen kruisen tijdens het springen

Hoe meer vertrouwd je met het touw raakt, hoe meer je je sprongen kunt afwisselen om het uitdagend en leuk te houden.