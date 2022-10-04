De drie beste NIke hardloopshorts met hoge taille voor dames

De 3 beste hardloopshorts met hoge taille van Nike
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Voel je zorgeloos en comfortabel tijdens je volgende run in deze hardloopshorts met hoge taille van Nike.
De beste hardloopkleding biedt de perfecte balans tussen comfortabel en functioneel, en dat geldt zeker ook voor hardloopshorts. De ideale hardloopshorts voorkomen huidirritatie door schuren, voeren zweet weg van de huid en blijven goed zitten.
Hardloopshorts met een hoge taille hebben een langere binnennaad dan traditionele hardloopshorts, en de tailleband zit op of boven de navel. De pasvorm van een short met een hoge taille biedt sommige hardlopers meer comfort en bedekking tijdens een run. Bekijk voor meer informatie de beste hardloopshorts met een hoge taille van Nike
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De beste hardloopshorts met hoge taille van Nike
1.Om af te wisselen: Nike Flex Essential 2-in-1 trainingsshorts voor dames
Loszittende hardloopshorts zorgen voor luchtcirculatie en bewegingsvrijheid, terwijl nauwsluitende compressieshorts aansluitend en stevig aanvoelen. Deze shorts bieden het beste van beide werelden met een twee-in-één design: een losvallende, geweven buitenlaag met een ingebouwd, stretchy laagje eronder.
Belangrijkste kenmerken:
- Een strak broekje dat huidirritatie tegengaat, met een losvallend laagje erover
- De binnenzakken bieden plaats voor je essentials, waaronder een zakje dat groot genoeg is om je telefoon in op te bergen
- Zweetafvoerend materiaal
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2.Voor een losvallend, luchtig gevoel: de Nike Eclipse hardloopshorts voor dames (8 cm)
Deze shorts, die zijn gemaakt met Nike Flex materiaal dat meebeweegt met je lichaam en Nike Dri-FIT zweetafvoerende technologie om je droog te houden, zijn zo ontworpen dat je ze amper voelt tijdens je runs. Ze zijn verkrijgbaar in meer dan tien kleuren waarmee je zeker zult opvallen op straat.
Belangrijkste kenmerken:
- Een brede, hoge tailleband met stretchmateriaal voor ondersteuning
- Een zijzak met rits die groot genoeg is voor een telefoon
- Een achterzak in het midden om kleine spulletjes in op te bergen
3.Voor een nauwsluitende pasvorm: de Nike Pro 365 damesshorts met hoge taille (18 cm)
Met hun strakke, aansluitende pasvorm zullen deze shorts niet snel omhoog schuiven of opkrullen, zelfs wanneer je benen constant in beweging zijn. Trek deze aan voor lange runs, intervaltrainingen met hoge intensiteit, fietsrondes, krachttrainingssessies of iedere andere activiteit met veel beweging. De stevige, elastische tailleband voorkomt dat de shorts naar beneden glijden.
Belangrijkste kenmerken:
- Rekbaar materiaal met zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie
- Design met extra hoge taille
- Strakke, aansluitende pasvorm
Tekst: Julia Sullivan