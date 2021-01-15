Bereik de perfecte hardloophouding

Een goede houding vasthouden, kan volgens Klein niet zonder kracht- en mobiliteitstraining. Dat klinkt logisch. Als je lichaam sterk en ontspannen is, kun je goed hardlopen. Hoe minder sterk je bent en hoe vaster je spieren zitten, hoe sneller je uitgeput raakt en hoe sneller je houding verslechtert. En dat maakt je weer gevoeliger voor blessures, omdat je dan de verkeerde spieren kunt activeren."



Dat geldt vooral voor de knieën, goed voor zo'n 50% van alle hardloopblessures, aldus Klein. "Zie je knieën als het midden van een brug, met aan de ene kant je voeten en aan de andere kant je heupen. Het is het zwakste deel van de brug en problemen aan beide kanten kunnen er hun uitwerking op hebben. Stel dat je slechte hardloopgewoontes hebt — je rolt bijvoorbeeld je voeten naar binnen of je zet te grote passen — dan vangen je knieën daar de grootste klappen van op.



Train de spieren onder en boven de knie, van je voet- tot aan je bilspieren. Dat helpt je de impact van het hardlopen beter te absorberen en de vermoeidheid en de daaruit voortvloeiende slechte houding te voorkomen, aldus kracht- en conditiecoach Janet Hamilton, eigenaar van coachingbedrijf Running Strong in Atlanta. Een paar kilometer met je eigen lichaamsgewicht hardlopen wordt namelijk een stuk eenvoudiger als je vaak met zware gewichten in de weer bent.



En door de kracht van je hele lichaam op te bouwen, bereid je je voor op de evenwichtsoefening die hardlopen nou eenmaal is. "Elke keer als je op één voet landt, moet je hele lichaam in balans zijn, zodat je houding recht blijft en je lichaam niet opzij draait of buigt", aldus Hamilton.



Om daar krachttraining voor te doen, "moet je de spier op dezelfde manier belasten als bij het hardlopen", aldus Klein. Concentreer je op oefeningen op één been, zoals lunges, step-ups en deadlifts op één been.



Wat mobiliteit betreft, moet je proberen om minstens een paar keer per week te oefenen. Gebruik de foamrol, stretch, doe yoga-oefeningen voor of na elke training, of wijd een hele sessie aan mobiliteit om flexibel te blijven.