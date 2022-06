Wat houdt je bezig?

De film toont hoe ze kracht put uit de band met andere meiden bij Gurls Talk, waarvan de leden zich op hun beurt weer gesterkt voelen door Adwoa's openhartigheid over haar geestelijke gezondheid. Ook al heeft ze dat ingezet om een steungroep op te zetten, bepaalde gesprekken met de meiden en jonge vrouwen maken wat haar betreft duidelijk dat ze ondanks het leeftijdsverschil nog een hoop werk voor de boeg heeft. "Soms hebben we het over relaties, vriendschappen, allerlei onderwerpen. Dan voel ik me bizar genoeg weer alsof ik nog op school zit." Ze vertelt verder: "Ik besef dan dat er nog steeds dingen zijn die ik geen plek heb gegeven, waardoor ik word gedwongen gesprekken aan te gaan die ik anders zou vermijden."

Het veelgevraagde model heeft recentelijk de mijlpaal behaald dat Gurls Talk officieel een stichting is geworden. Adwoa geeft aan dat sport haar daarbij helpt gas terug te nemen en een betere balans te vinden tussen werken en leven. "Sport is altijd een moment voor mezelf geweest." Adwoa noemt daarbij haar cardio- en krachttraining, waarbij de discipline van een routine ervoor zorgt dat ze op andere gebieden beter in staat is ongemak voor lief te nemen. "Het is voor mij een meditatiemoment en ik voel me er altijd beter door."