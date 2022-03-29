Wat houdt je bezig?

Adwoa Aboah : betrokkenheid stimuleren
Athletes*
Adwoa Aboah is nooit klaar, niet alleen met zichzelf uitdagen maar ook met haar community verder brengen.
Op de catwalk, op de cover, heen en weer vliegen tussen verschillende tijdzones om fotoshoots overal ter wereld bij te wonen ... klinkt op papier als een glamourleven, toch? Maar als je zo vaak onderweg bent, kun je je ook eenzaam voelen. Model en activiste Adwoa Aboah ziet het opbouwen van de Gurls Talk community als iets wat haar met beide benen op de grond houdt. Iets dat haar inspireert en gefocust houdt op wat er echt toe doet.
In 2022 tilt Adwoa niet alleen Gurls Talk naar een hoger internationaal peil, ze werkt ook aan haar persoonlijke bucket list met een nieuwe uitdaging: acteren. "Ik vind het heel spannend," vertelt ze, "maar het onbekende verkennen voelt ook heel fijn en maakt me gelukkig." In haar woonplaats Londen volgden we Adwoa naar enkele van haar favoriete plekken in de stad, waarbij ze ook haar zus Kesewa opzocht, en digitaal en fysiek contact had met haar vrienden.
De film toont hoe ze kracht put uit de band met andere meiden bij Gurls Talk, waarvan de leden zich op hun beurt weer gesterkt voelen door Adwoa's openhartigheid over haar geestelijke gezondheid. Ook al heeft ze dat ingezet om een steungroep op te zetten, bepaalde gesprekken met de meiden en jonge vrouwen maken wat haar betreft duidelijk dat ze ondanks het leeftijdsverschil nog een hoop werk voor de boeg heeft. "Soms hebben we het over relaties, vriendschappen, allerlei onderwerpen. Dan voel ik me bizar genoeg weer alsof ik nog op school zit." Ze vertelt verder: "Ik besef dan dat er nog steeds dingen zijn die ik geen plek heb gegeven, waardoor ik word gedwongen gesprekken aan te gaan die ik anders zou vermijden."
Het veelgevraagde model heeft recentelijk de mijlpaal behaald dat Gurls Talk officieel een stichting is geworden. Adwoa geeft aan dat sport haar daarbij helpt gas terug te nemen en een betere balans te vinden tussen werken en leven. "Sport is altijd een moment voor mezelf geweest." Adwoa noemt daarbij haar cardio- en krachttraining, waarbij de discipline van een routine ervoor zorgt dat ze op andere gebieden beter in staat is ongemak voor lief te nemen. "Het is voor mij een meditatiemoment en ik voel me er altijd beter door."
In deze tijd is er altijd druk om te beste te zijn. Adwoa laat ons zien dat ze ondanks haar succes met beide benen op de grond blijft staan en beschikbaar is voor haar community. "Meiden komen naar je toe om te vertellen wat dat voor hen heeft betekent. Wat ze doormaken. Hoe ze vroeger waren. Wat ze hebben geleerd. En dan weet je dat je dat moet volhouden", vertelt Adwoa. "Het versterkt mijn gevoel dat wat ik doe, echt nodig is."