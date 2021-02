Behind the Design: ACG Crater Lake

Zo is Crater Lake dus ontstaan, een meer in het zuiden van Oregon. Maar laten we even teruggaan. Dit is ACG, dat verslag doet van weer een natuurwonder, de inspiratie voor onze nieuwste collectie, Spring 2021. We hoefden niet ver te reizen om het te vinden, maar gezien de oorsprong van het meer voelt het uitzicht over het heldere water een beetje als een reis terug in de tijd. We hopen dat onze nieuwe collectie een zelfde gevoel bij jou oproept.



Maar nog even over die vulkaan. Hij heette Mount Mazama en barstte ongeveer 7700 jaar geleden uit, wat het landschap van de Pacific Northwest voorgoed veranderde. De uitbarsting vormde wat we nu een caldera noemen, een ketelvormige holte, onder de plek waar vroeger de vulkaan stond. Hoewel het geen echte krater is, wordt Crater Lake toch zo genoemd. Diverse patronen uit de collectie Spring '21 zijn vernoemd naar Mazama en geïnspireerd op de unieke vorm van de caldera.