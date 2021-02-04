Behind the Design: ACG Crater Lake

Behind the Design: Crater Lake, Oregon
Crater Lake is niet ontstaan door een asteroïde, een komeet of een meteoriet. Wacht, wacht, voordat je weggaat, stel jezelf de vraag: wat is nog ontzagwekkender dan iets wat uit het heelal komt vallen? Is het misschien een vulkaan van 3500 m hoog die bijna 8000 jaar geleden uitbarstte en daarna instortte? Ja, dat is veel ontzagwekkender.
Zo is Crater Lake dus ontstaan, een meer in het zuiden van Oregon. Maar laten we even teruggaan. Dit is ACG, dat verslag doet van weer een natuurwonder, de inspiratie voor onze nieuwste collectie, Spring 2021. We hoefden niet ver te reizen om het te vinden, maar gezien de oorsprong van het meer voelt het uitzicht over het heldere water een beetje als een reis terug in de tijd. We hopen dat onze nieuwe collectie een zelfde gevoel bij jou oproept.
Maar nog even over die vulkaan. Hij heette Mount Mazama en barstte ongeveer 7700 jaar geleden uit, wat het landschap van de Pacific Northwest voorgoed veranderde. De uitbarsting vormde wat we nu een caldera noemen, een ketelvormige holte, onder de plek waar vroeger de vulkaan stond. Hoewel het geen echte krater is, wordt Crater Lake toch zo genoemd. Diverse patronen uit de collectie Spring '21 zijn vernoemd naar Mazama en geïnspireerd op de unieke vorm van de caldera.
De explosie van de Mazama moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest. Zo ver als je je maar kunt voorstellen vloog er puimsteen en as door de lucht. Er zijn zelfs in Groenland asdeeltjes van de Mazama gevonden. Een gebied van ten minste 2.500.000 vierkante km was naar verluidt compleet bedekt met een laag as van 1 mm dik. Een enorm reservoir vol magma, meer dan 5 km onder het aardoppervlak, kwam vrij bij deze explosie, wat tot de snelle instorting leidde en uiteindelijk tot de caldera.
Zo ontstond het gebied wat we nu Crater Lake noemen. Maar wat maakt het zo mooi? Nou, het duurde relatief kort, ongeveer 250 jaar, tot regen en sneeuw het meer vulden tot aan het huidige waterpeil. Sindsdien heeft moeder natuur een perfect evenwicht weten te behouden met behulp van haar betrouwbare trucs: neerslag en verdamping. En omdat er geen meren of andere watersystemen in Crater Lake uitkomen, wordt er geen sediment aangevoerd en behoudt het meer het hele jaar door die kenmerkende kristalblauwe kleur. Die blauwige tint hebben we gebruikt op een aantal artikelen voor dit seizoen, onder andere voor de Watchman Peak Fishing capsulecollectie.
Vissen? Inderdaad. Maar hoe kan er vis zijn in Crater Lake? Vis valt niet zomaar uit de lucht. Tenzij... nee, je hebt gelijk. Dat gebeurt niet. Ongeveer 130 jaar geleden werd er vis naar het meer gebracht en tegenwoordig kun je er kokaneezalmen en regenboogforellen vinden. Je kunt in Crater Lake en omliggende stroompjes vissen. Op Wizard Island kun je zelfs vanaf de kant vissen.
O, wacht even. We waren nog niet eens bij Wizard Island. Het verhaal van Wizard Island wil je zeker ook horen. Komt het: stel jezelf een eiland voor dat eruit ziet als een grote tovenaarshoed. Je weet wel, brede rand, hoge punt. Het eiland is gevormd door hete sintel die enige tijd na de grote uitbarsting uit de vulkaan kwam. Zoiets wordt een sintelkegel genoemd, en Wizard Island wordt gezien als een van de mooiste sintelkegels ter wereld. Wizard Island is onbewoond, maar je kunt er per boot naartoe en op een deel van het eiland wandelen. In onze collectie hebben we ook het eiland een plek gegeven.
Wetenschappers denken dat de Mount Mazama opnieuw kan uitbarsten vanwege de hydrothermale activiteit op de bodem van Crater Lake. En sinds de grote uitbarsting hebben er onder het meer nog enkele kleinere vulkanische uitbarstingen plaatsgevonden. Het is lente, dus wees op je hoede. In de natuur kan alles in een oogwenk veranderen, iets waar wij beslist niet lichtzinnig over doen. Daarom heet het All Conditions Gear (gear voor alle weersomstandigheden) en daarom maken wij artikelen die lang meegaan in elke omgeving.