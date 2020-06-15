Word een betere hardloper zonder te hardlopen

Heb je een lange duurloop of wedstrijd voor de boeg? Focus dan het klokje rond op goede hydratatie. Dat klinkt makkelijker dan het is, dus zorg dat je in in elke geval in de week vóór het event veel water drinkt. Als je pas de avond ervoor — of nog erger, op de dag zelf — meer water drinkt, gaat dat de negatieve effecten van dehydratatie op je training niet meer compenseren, vertelt Ryan Maciel, RD, Head Performance-Nutrition Coach bij Precision Nutrition. Die effecten kunnen groter zijn dan je denkt.



Als je zweet, verlies je elektrolyten en vocht die je lichaam hard nodig heeft om goed te werken. Je spieren krijgen ook minder bloed dan normaal, aldus Maciel, omdat een groot deel van het bloed wordt omgeleid van de werkende spieren naar de huid om het zweetproces te bevorderen. Met minder doorbloeding kunnen je spieren niet zo lang en zo hard werken. Daarbij komt dat je hart harder moet werken om het resterende bloed rond te pompen, waardoor ook je hart- en vaatstelsel extra belast kan worden. Door dat alles kan je doorgaans makkelijke rondje hardlopen gewoon heel slecht aanvoelen.



Door goed te hydrateren presteer je niet alleen beter, maar houd je ook je hoofd helder. Als je meer dan 2 procent van je lichaamsgewicht kwijtraakt door dehydratatie, kan dat volgens een meta-analyse gepubliceerd in het vakblad Medicine and Science in Sports and Exercise een negatief effect hebben op je cognitieve functie. Dat maakt het moeilijker om jezelf te pushen tijdens je run (en in het algemeen om je hoofd erbij te houden).



Om energiek en krachtig te blijven (ook mentaal), raadt Maciel atleten aan om 12 tot 16 glazen water te drinken per dag. Dat is ongeveer één glas water per elk uur dat je wakker bent. En als je tijdens je training veel zweet, mogen daar best een paar glazen bij, zegt hij.