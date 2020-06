Herstel op de juiste manier

De tweede factor voor een succesvol herstel is het ontspannen van je geest. Hierbij is het belangrijk dat je iets kiest wat je echt fijn vindt om te doen, niet alleen maar omdat het zogezegd goede #zelfzorg is. "Als je je niet goed voelt tijdens de activiteit, maar na afloop wél, is dat voor jou persoonlijk geen goed herstel, omdat je er geen mentale pauze door krijgt", zegt Halson. "Vraag jezelf: voel ik me ontspannen en relaxt terwijl ik dit doe? Want dat is een goede strategie voor herstel." Als je moeite hebt om je hoofd tot rust te krijgen, probeer dan eens te luisteren naar een podcast over een onderwerp dat je interessant vindt, ga tekenen of bel een vriend om bij te kletsen.



Als er één ding belangrijk is bij het vinden van het juiste herstel voor jou, is het om verschillende manieren uit te proberen om te ontspannen. Kijk of je lichaam rustig aanvoelt en of je plezier hebt tijdens de activiteit. Zo niet, stop er dan mee en probeer iets anders tot je iets hebt gevonden dat voor jou werkt.



Maak er een gewoonte van: We dagen je uit om tijd te maken voor je herstel op een manier die voor jou ontspannend werkt. Weet je niet waar je moet beginnen? De NTC gentle-yogasessie met Nike Master Trainer Alex Silver-Fagan is erg geliefd, omdat deze nog geen 20 minuten duurt, maar toch ontspannend en effectief is. Probeer het vanavond eens uit. Misschien kom je er wel achter dat gentle yoga jouw ding is, of juist dat je liever een andere herstelstrategie probeert. Geef jezelf in ieder geval een schouderklopje dat je je lichaam en geest een welverdiende pauze hebt gegeven.