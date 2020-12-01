De makkelijkste manier om gezonder te eten
Coaching
Coaching en voeding
Een makkelijke manier om gezonder te eten
Door Nike Training
Vergeet het perfecte dieet en zet kleine stapjes die leiden naar grote verbeteringen.
'Geen hoeveelheid training kan op tegen een slecht dieet.' Het is een veelgehoorde uitspraak die misschien een beetje een cliché is geworden, maar dat maakt de boodschap niet minder waar. Als je op je fitst wil zijn, moet je zo goed mogelijk eten.
Zo goed mogelijk eten betekent echter niet dat je altijd perfect moet eten. Als je het op de lange termijn wilt volhouden, kun je het best kijken naar hoe je nú zo goed mogelijk kunt eten.
Een van de belangrijkste redenen dat mensen het opgeven is omdat ze het perfect willen doen, volgens Brian St. Pierre, Precision Nutrition-coach en diëtist. "Heel vaak — en zeker in januari — denken mensen 'het is alles of niets' en pakken ze hun dieet heel extreem aan. Al snel staken ze de strijd omdat deze manier van diëten niet vol is te houden."
"De slimste aanpak is je dieet als een continuüm te zien."
Nike Training
De slimste aanpak is je dieet als een continuüm te zien. Bij deze aanpak stel je jezelf de vraag: 'Welke keuzes wat betreft voeding kan ik nu maken die een beetje beter zijn dan wat ik momenteel doe?' "Dan stel je jezelf diezelfde vraag de dag erna opnieuw en de dag daarna wéér, en voordat je het weet heb je een enorme verandering doorgevoerd in je dieet", aldus St. Pierre. "Zulke veranderingen kosten tijd, maar door steeds kleine, positieve veranderingen te maken in je voedingskeuzes, kun je grote veranderingen maken in je voedingspatroon. Het draait erom positieve verandering te incorporeren in hoe je eet. Het is een levensstijl."
Als je wilt dat deze continuümaanpak werkt, moet je volstrekt eerlijk zijn tegen jezelf wat betreft je eetgewoonten en de dingen die je meteen kunt veranderen. "We hebben het hier over het echte leven", aldus Krista Scott-Dixon, die zich bij Precision Nutrition over het curriculum ontfermt en bijna 20 jaar ervaring heeft in lesgeven over voeding. "Dit is niet een of andere magische toekomst waarin je al je zaken op een rijtje hebt. Je wilt het kleinst mogelijke dingetje vinden dat je meteen kunt veranderen om het balletje in de juiste richting aan het rollen te krijgen."
"Je eerste kleine stap in de juiste richting kan bijvoorbeeld zijn om vanaf nu bij één maaltijd per dag een stuk groente te eten."
Nike Training
Je eerste kleine stap in de juiste richting kan bijvoorbeeld zijn om vanaf nu bij één maaltijd per dag een stuk groente te eten. Als dit eenmaal vanzelf gaat, kun je als volgende stap bijvoorbeeld gaan minderen met een ongezonde gewoonte, zoals snoep eten. Doe je dit normaal drie keer per week, maak er dan twee keer per week van. Wanneer ook deze tweede stap vanzelf gaat, pak je weer iets kleins aan. En daarna nog iets, en nog iets. Zo hou je je aan het continuüm: constante vooruitgang.
Weet dat ook jij fouten zult maken. En dat is niet erg. "In dit spel heb je oneindig veel levens, dus als je het vandaag verpest, keer je morgen terug en probeer je het opnieuw," aldus Scott-Dixon. In plaats van jezelf te kwellen door uitglijders in je dieet te overpeinzen, raadt St. Pierre aan om na te denken over hoe je het de volgende keer anders kunt doen: "Zie tegenvallers niet als mislukkingen, maar als leerpunten."
Vergeet vooral ook niet te noteren wat goed ging. "Mensen focussen zich vaak op wat er mis is gegaan, hoewel misschien 80 procent wel gewoon goed is gegaan. Neem dat succes als uitgangspunt voor een patroon," aldus Scott-Dixon. "Dat is de basis voor meer succes."
Maak er een gewoonte van: volg de bovenstaande leidraad en breng stapsgewijs positieve veranderingen aan in je dieet, zoals een stuk groente bij je maaltijd eten. Koppel dat aan een gewoonte die je al hebt, zoals nadenken over wat je wilt eten als lunch. Wanneer je de volgende keer denkt: 'Wat wil ik voor de lunch', volg je dat op met 'Ik eet er een stuk groente bij'. Als je dat daadwerkelijk doet, is het ook belangrijk om jezelf even een schouderklopje te geven. Zo zorg je dat het een gewoonte wordt.