Yoga en casa para principiantes

Entiende los beneficios del yoga para que lo puedas aprovechar al máximo. Crea un espacio para practicar yoga que te resulte relajante y donde puedas moverte. Invierte en un tapete y en accesorios de yoga. Establece una rutina para mantener la constancia. Concéntrate en la respiración para fortalecer la conexión mente-cuerpo.

Aunque hoy en día hay muchas clases de yoga en estudios y gimnasios, el yoga en casa ofrece la oportunidad de practicar de manera autoguiada para que los principiantes desarrollen fuerza y flexibilidad a su ritmo y desde la comodidad del hogar.

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes una guía para principiantes que te ayudará a ponerte en marcha y a establecer una rutina de yoga regular, estés donde estés.