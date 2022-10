Vinyasa yoga y por qué deberías probarlo

Debido a la transición de una postura a otra en la secuencia de vinyasa, aumentas tu frecuencia cardiaca y haces que tu cuerpo trabaje más fuerte durante un período de tiempo más largo, a pesar de que te estás moviendo a una intensidad más baja.

"Los sistemas cardiovascular y linfático se benefician enormemente del yoga vinyasa. La resistencia aumenta a medida que se practica, así como el calor que se acumula en el cuerpo. Esto crea más circulación y, en última instancia, purifica el cuerpo", dice Kest.

Según un pequeño estudio publicado en agosto de 2020 en The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, en el que se alistó a 24 participantes moderadamente entrenados para que hicieran una clase de yoga de 90 minutos, el yoga vinyasa mejoró eficazmente su condición cardiovascular y promovió la pérdida de peso. Además, el yoga cuenta como una actividad física de intensidad moderada según un estudio de agosto de 2017 en el Journal of Physical Activity and Health.

Esto significa que el yoga vinyasa es un excelente ejercicio cardiovascular de bajo impacto y de intensidad moderada para hacer entre otros entrenamientos exigentes, como HIIT, running y cross training, a lo largo de la semana.