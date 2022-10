¿Cuáles son los beneficios del ejercicio para la salud?

El ejercicio es imprescindible para envejecer con una buena salud. Si no eres una persona activa, podrías perder masa muscular a un ritmo del 3 al 8 por ciento por década a partir de los 30 años, según un estudio de enero de 2010 en Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care . La tasa se dispara de una manera más drástica después de los 60 años.Esta pérdida natural de músculo con la edad se conoce como sarcopenia y puede tener graves consecuencias para los adultos mayores."El entrenamiento de fuerza es especialmente importante a medida que envejecemos, porque el fortalecimiento de los músculos puede disminuir el riesgo de caídas", afirma Buckingham. Según los CDC , las caídas son una de las causas más graves de lesiones y muerte entre los adultos mayores de 65 años.Unos músculos fuertes no solo ayudan a evitar las caídas, sino también a realizar actividades cotidianas como subir escaleras, sentarse y levantarse, cargar las compras y abrir puertas. Ser capaces de hacer estas cosas sin ayuda es clave para mantenerse independiente a medida que se envejece.Los ejercicios con peso, como el entrenamiento de fuerza , también son esenciales para mejorar la resistencia de los huesos, reduciendo así el riesgo de osteoporosis."El ejercicio con peso ejerce una fuerza ascendente y descendente sobre la columna vertebral, y eso es lo que acciona el proceso de formación de los huesos", menciona Brendan Kirk, DPT, CSCS, especialista ortopédico certificado en SportsMed Physical Therapy.Aparte del entrenamiento de resistencia, otros ejercicios para aumentar la densidad ósea son trotar, hacer yoga, subir escaleras y jugar al tenis, según los National Institutes of Health (NIH).