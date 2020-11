Formas simples para evitar comer por estrés

Puedes tener problemas cuando comes regularmente para evitar o suprimir sentimientos. De todas nuestras emociones, el estrés es uno de los mayores desencadenantes de esto, dicen tanto Taitz como Scott-Dixon. Eso es especialmente cierto no puedes realizar las actividades con las que normalmente alivias el estrés, por ejemplo, cuando ya no puedes ver el juego con tus amigos, o cuando se cancela tu clase de yoga favorita los domingos por la mañana. La comida es un escape instantáneo y siempre accesible, dice Taitz, pero temporal. Después de comer, te vuelves a sentir estresado y te enojas contigo mismo por esa bolsa de papas vacía.



Sentirte lleno y culpable no es el único problema. El uso crónico de alimentos para obtener comodidad puede conducir a un aumento de peso no deseado. Y sentir que no puedes controlar lo que comes puede tener un efecto dominó, lo que te hace sentir menos motivado para mantener una rutina de entrenamiento constante o un buen horario de sueño, dice Scott-Dixon.