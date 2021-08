Cómo mejorar tu autocuidado

Cuando hablamos de "autocuidado", ¿piensas en "baños de burbujas y maratones de películas bajo una manta"? Si es así, no te equivocas, pero puede faltarte algo. "El autocuidado es la manera diaria, constante y fundamental en que cuidas tu salud física, emocional y mental para que puedas ofrecer tu mejor versión", explica Theresa Melito-Conners, PhD, experta en autocuidado, consultora educacional y escritora de Massachusetts.



El autocuidado no se resume en un tratamiento de belleza. Puede significar hacer algo poco placentero que a fin de cuentas sea bueno para ti (como ir al dentista) o concederte exactamente lo que necesitas en una situación particular (como un descanso para almorzar), dice Ellen Bard, miembro asociada de la Sociedad Británica de Psicología y autora de Esto es para ti. Herramientas creativas para cuidarte mejor. Una vez que lo hagas, podrás reponer energía para rendir al máximo en el trabajo, en el entrenamiento o en tus relaciones, dice Bard. Y en lugar de perder tiempo y energía forzando la relajación, puedes conseguir los recursos internos para resolver aquellos problemas que te estresan. Es como agregar la pieza que falta en el rompecabezas en lugar de reunir un montón de piezas que no encajan y esperar un buen resultado.